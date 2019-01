Tobias Sammet’s Avantasia veröffentlichen neues Album Moonglow am 15. Februar und Live Dates für 2019!

Es ist soweit: Tobias Sammet kann endlich bekanntgeben, dass sein kommendes Avantasia-Werk Moonglow am 15. Februar 2019 via Nuclear Blast erscheinen wird. Dieses umfasst elf Tracks und wartet einmal mehr mit zahlreichen Gastsängern auf: Neben Altbekannten, wie Ronnie Atkins, Jørn Lande, Eric Martin, Geoff Tate, Michael Kiske oder Bob Catley, haben beim neuen Album auch Candice Night, Hansi Kürsch sowie Mille Petrozza zu dessen Gelingen beigetragen. Das dazugehörige Artwork wurde von Alexander Jansson gestaltet.

Ein erster Songtrailer ist mittlerweile auch schon veröffentlicht, ein erster Eindruck von dem, was man sich von »Moonglow« erwarten kann.

Seht euch das Video hier an:

Moonglow kann in den folgenden Formaten vorbestellt werden:

– CD

– Digibook (36 Seiten)

– 2CD-Artbook (64 Seiten)

– 2LP (verschiedene Farben) im Gatefold

– BOX (Digibook + CD in Sleeve + 2LP (ice blue + dark blue marble) im gatefold + bonus – – 10″ (schwarz) im sleeve + Signierte Fotokarte + Zertifikat + Poster) * NB Mailorder exklusiv

Bestellt das Album hier vor: http://nblast.de/AvantasiaMoonglow

Tobias Sammet kommentiert: „Ich kann es kaum erwarten, dass „Moonglow“ endlich auf die Fans losgelassen wird. Die ersten Reaktionen und Kommentare von Seiten der Presse und meiner Freunde sind so enthusiastisch wie ich es in meiner gesamten Karriere von bereits 27 Jahren noch nie erfahren habe. Sascha und ich sind sprachlos!

Weil es mir zwischen Promotion und Tourvorbereitung nicht langweilig werden durfte, habe ich mich ein bisschen in die Gestaltung der CD, des Booklets und der verschiedenen Albumkonfigurationen eingemischt, damit das Album in seiner Ganzheit den Zuhörer in eine andere Welt entführt und alles rundum so wird, wie ich es mir vorstelle.

Von allen Versionen finde ich persönlich das riesige, streng limitierte Artbook mit Bonustrack und einer zusätzlichen Bonus-CD am imposantesten: Ein Bildband mit Linernotes, Interview, handschriftlichen Texten, unzähligen Fotos vom Entstehungsprozess des Albums und stimmungsvollen und inspirierenden Bildern des viktorianischen Künstlers Grimshaw; damit das Gesamtwerk den Hörer in die Welt von „Moonglow“ und dessen Entstehungsgeschichte saugt.

Auch das kleinere und ebenfalls limitierte Digibook kommt mit einem Bonustrack und ist sehr liebevoll gestaltet.

Natürlich gibt es für Liebhaber und Plattenfreaks auch noch die Vinylversionen.

Egal um welche dieser limitierten Edition es sich handelt, Ich bin sehr stolz auf all diese kleinen Schätze und darauf, „Moonglow“ bald veröffentlichen zu können!“



Moonglow – Tracklist:

01. Ghost In The Moon

02. Book Of Shallows

03. Moonglow

04. The Raven Child

05. Starlight

06. Invincible

07. Alchemy

08. The Piper At The Gates Of Dawn

09. Lavender

10. Requiem For A Dream

11. Maniac

Bonustrack

12. Heart

Mit über 3,5 Millionen verkauften Tonträgern zählt der aus Fulda stammende Tobias Sammet, der das Rockevent Avantasia 1999 erschaffen hat und 2008 erstmals live präsentierte, zu den international erfolgreichsten Musikern Deutschlands. Des Weiteren arbeitete er bereits mit Alice Cooper, Klaus Meine und Rudolf Schenker (The Scorpions), Bruce Kulick und Eric Singer (Kiss), Eric Martin (Mr. Big) sowie vielen weiteren Größen des internationalen Musikbusiness‘ zusammen. Lange galt Tobias Sammet’s Avantasia als Geheimtipp, doch nach unzähligen Auftritten als Headliner auf den weltgrößten Rockfestivals (u.a. Sweden Rock Festival, Québec Music Festival, Barcelona Rock Fest), Goldauszeichnungen und mehreren Top 10-Platzierungen in den weltweiten Charts ist die bevorstehende Tour DAS Rockevent des Jahres 2019!

Avantasia – »Moonglow World Tour 2019«

Präsentiert von Metal Hammer, Piranha, Musix, Rock It!

27.03. SK resov – Tatran Handball Aréna

28.03. SK Bratislava – Hant Aréna

30.03. D Kaufbeuren – All-Karthalle

31.03. I Mailand – Alcatraz

02.04. CZ Prag – Forum Karlín

03.04. D Berlin – Huxleys Neue Welt

05.04. D Ludwigsburg – MHPArena

06.04. D Bamberg – Brose Arena

08.04. D Fulda – Esperantohalle

09.04. D Saarbrücken – Saarlandhalle

10.04. F Paris – Olympia

12.04. D Osnabrück – OsnabrückHalle

13.04. D Hamburg – Mehr! Theater

14.04. D Oberhausen – König-Pilsener-Arena

16.04. UK London – Forum Theatre

18.04. D Offenbach – Stadthalle

19.04. CH Pratteln – Z7

20.04. CH Pratteln – Z7

24.04. E Bilbao – Santana 27

26.04. E Barcelona – Razzmatazz 1

27.04. E Madrid – Palacio Vistalegre

02.05. S Stockholm – Arenan

04.05. RUS Moskau – Glavclub Green Concert

06.05. H Budapest – Barba Negra Track

12.05. AU Sydney – Metro Theatre

14.05. AU Melbourne – The Forum

17.05. US San Jose, CA – City National Civic of San Jose

19.05. US Anaheim, CA – City National Grove

21.05. US Chicago, IL – Patio Theater

23.05. CA Montreal, QUE – Metropolis

24.05. US Worcester, MA – The Palladium

