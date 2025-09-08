Battle Beast: enthüllen vierte Single „Angel Of Midnight“ aus dem kommenden Album Steelbound

Die finnische Power-Metal-Band Battle Beast präsentiert ihre vierte Single Angel Of Midnight, die aus dem mit Spannung erwarteten kommenden Album Steelbound stammt, welches am 17. Oktober 2025 veröffentlicht wird. Die Single erscheint zusammen mit einem brandneuen, visuell beeindruckenden Musikvideo.
Angel Of Midnight basiert auf einem eingängigen Hard Rock-Riff, pulsierenden Synthesizern und den kraftvollen, hohen Vocals von Noora Louhimo. Der Song zeigt erneut das Können von Battle Beast, ansteckende Melodien mit schwerem, energiegeladenem Metal zu verbinden – ein Sound, der zum Tanzen und Headbangen einlädt. Seht euch das Video hier an:
Hört euch Angel Of Midnight auf allen Plattformen an: https://battlebeast.bfan.link/angel-of-midnight
Songwriter und Bassist Eero Sipilä äußert sich dazu: „I really had an internal battle with writing this one. We’re a heavy metal band. Will we be burned at the stake, for making a hard rock tune with romantic notions? Then it hit me: We’re Battle Beast—we can do whatever the hell we want. Midnight nods deeply to Bon Jovi, Def Leppard, Whitesnake—all the greats—and makes no qualms about it. So let the feeling carry you, and crank it like it’s 1987.“
Mit Steelbound verfeinern Battle Beast weiterhin ihren unverwechselbaren Stil und liefert eine Sammlung von Tracks, die anthemsiche Kraft, melodische Zugänglichkeit und unermüdliche Schwere in Einklang bringen. Mehr Informationen zum kommenden Album findet ihr hier.
Um die Veröffentlichung ihres neuen Albums zu feiern, werden Battle Beast auf eine große Europatournee gehen, die am 17. Oktober in der Inselpark Arena in Hamburg beginnt – ihr bisher größtes Headliner-Konzert in Deutschland. Die Tour wird bis Mitte Dezember dauern und hat Dominum als Special Guests sowie die schwedische Power-Metal-Band Majestica als Vorband im Gepäck.
Europapean Tour 2025
17-Oct-25 Germany, Hamburg – Inselpark Arena
18-Oct-25 Germany, Berlin – Huxleys Neue Welt
19-Oct-25 Netherlands, Eindhoven – Effenaar
21-Oct-25 England, Birmingham – O2 Institute
22-Oct-25 England, Manchester – O2 Ritz
23-Oct-25 England, Bristol – O2 Academy
24-Oct-25 England, London – O2 Shepherd´s Bush Empire
25-Oct-25 France, Paris – Elysee Montmartre
26-Oct-25 France, Toulouse – Bikini Toulouse
28-Oct-25 Spain, Madrid – Sala La Riviera
29-Oct-25 Spain, Barcelona – Sala Apolo
30-Oct-25 France, Lyon – Transbordeur
31-Oct-25 Germany, Filderstadt – FILharmonie
01-Nov-25 Germany, Wiesbaden – Schlachthof
02-Nov-25 Belgium, Antwerp – Trix
04-Nov-25 Germany, Hannover – Capitol
05-Nov-25 Denmark, Roskilde – Gimle
06-Nov-25 Sweden, Huskvarna – Folkets Park
07-Nov-25 Sweden, Gothenburg – Trädgårn
08-Nov-25 Sweden, Stockholm – Fryshuset Arenan
09-Nov-25 Norway, Oslo – Rockefeller Music Hall
28-Nov-25 Germany, Leipzig – Felsenkeller – Ballsaal
29-Nov-25 Germany, Nuremberg, Löwensaal
30-Nov-25 Austria, Vienna – Arena Wien
01-Dec-25 Slovakia, Bratislava – Majestic Music Club
02-Dec-25 Hungary, Budapest – Barba Negra Red Stage
03-Dec-25 Slovenia, Ljubljana – Cvetlicarna d.o.o.
05-Dec-25 Germany, Munich – TonHalle
06-Dec-25 Switzerland, Pratteln – Z7 Konzertfabrik
07-Dec-25 Italy, Trezzo sull’Adda – Live Club
09-Dec-25 Switzerland, Lausanne – Metropole
10-Dec-25 Germany, Saarbrücken – Garage
12-Dec-25 Germany, Oberhausen – Turbinenhalle
13-Dec-25 Czech Republic, Zlin – Sports Hall Datart
14-Dec-25 Poland, Warsaw – Progresja
Finland Tour 2025
14-Nov-25 Finland, Oulu – Tullisali
15-Nov-25 Finland, Helsinki – Icehall
20-Nov-25 Finland, Turku – Logomo
21-Nov-25 Finland, Tampere – Nokia Arena
