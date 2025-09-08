Static-X: „Wisconsin Death Trip (25th Anniversary Corrosive Edition)“ Limited Edition Box Set ab 12.12.2025

Geheimnisvolle 8-mm-Kameraaufnahmen von Static-X aus dem Jahr 1998 wurden entdeckt und können nun angesehen werden.

Nachdem die Band kürzlich die Gold- und bald auch die Platin-Auszeichnung für ihre Single Push It gefeiert hat, veröffentlichen die Metal-Ikonen Static-X eine 25-Jahre-Jubiläumsausgabe ihres legendären Debütalbums Wisconsin Death Trip. Das 1999 erschienene Album präsentierte der Welt die legendäre Besetzung mit Wayne Static, Koichi Fukuda, Tony Campos und Ken Jay. Mit unvergesslichen Hits wie Push It, I’m With Stupid und Bled For Days eroberte das Album die Popkultur – durch Musikvideos, diverse Videospiele und die Verwendung in verschiedenen Filmsoundtracks. Jahre nach seiner Veröffentlichung findet das Album immer noch neue Zuhörer, und Metal Hammer erklärte das Album im Jahr 2021 zu einem der „20 besten Metal-Alben des Jahres 1999“.

Die Jubiläumsausgabe – Wisconsin Death Trip (25th Anniversary Corrosive Edition) – ist der ultimative Horrortrip und enthält 2 handgefertigte, orange und schwarze Eclipse-Vinyls mit remasterten Versionen des Originalalbum-Audios, präsentiert in einem umfassenden Box-Set, gefüllt mit Bonustracks und noch nie dagewesenem Artwork, das weltweit am 12. Dezember erhältlich ist. Die Band arbeitete wieder mit dem ursprünglichen Produzenten Ulrich Wild und dem ursprünglichen Fotografen Exum zusammen, um ein völlig neues Album-Erlebnis zu schaffen. Das Album wurde von Wild remastert, und eine zweite CD mit Demos, alternativen Versionen und seltenen Tracks ist enthalten. Exum hat Hunderte von noch nie dagewesenen Fotos vom Dreh ausgegraben, und die Band hat sie verwendet, um die Verpackung komplett neu zu gestalten. Die limitierten Deluxe-Versionen enthalten signierte Drucke, einen lasergravierten ID-Anhänger, ein ID-Armband mit QR-Code, der zu den vollständigen 8-mm-BTS-Videoaufnahmen des Wisconsin Death Trip Fotoshootings führt, eine Pillendose, Aufkleber und mehr und sind nur unter www.static-x.com erhältlich.

Warner Records hat kürzlich das Musikvideo zu Push It in High Definition neu aufgelegt. Das unvergessliche Musikvideo verhalf der Band dank der frühen Unterstützung von MTV zum großen Durchbruch. Das Video wurde von Mick Olszewski inszeniert und greift den Knetanimationsstil auf, der bei seiner Veröffentlichung 1999 populär war. Jetzt erstmals in High Definition verfügbar, können Fans das Video auf völlig neue Weise erleben und zu den 34 Millionen Aufrufen beitragen, die es seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2009 verzeichnet hat.

Die Originalbesetzung von Static-X aus der Wisconsin Death Trip-Ära mit Tony Campos, Koichi Fukuda und Ken Jay sowie dem aktuellen Sänger/Gitarristen Xer0 werden auch im Jahr 2025 ihre äußerst unterhaltsame Evil Disco-Extravaganz auf Tournee bringen. Neben Auftritten auf den Festivals Louder Than Life und Aftershock wird die Band im September und Oktober Mudvayne auf deren Tournee begleiten. Static-X werden während dieser Tournee außerdem sechs Headliner-Konzerte spielen.

Wisconsin Death Trip (25th Anniversary Corrosive Edition) Tracklist:

1. Push It

2. I’m With Stupid

3. Bled For Days

4. Love Dump

5. I Am

6. Otsegolation

7. Stem

8. Sweat Of The Bud

9. Fix

10. Wisconsin Death Trip

11. The Trance Is The Motion

12. December

13. Down

14. Head

15. Head (Titan AE)

16. S.O.M.

17. So Real

18. I Am (Unedited)

19. Wisconsin Death Trip (Unedited)

20. Love Dump (Demo)

21. I’m With Stupid (Single Edit)

22. December (Unedited)

Über Static-X:

Static-X, eine der genreprägenden Bands der späten 90er-Jahre, wurde 1994 in Los Angeles, Kalifornien, von Sänger/Gitarrist Wayne Static und Schlagzeuger Ken Jay gegründet. Die Band wurde durch Bassist Tony Campos und Gitarrist/Programmierer Koichi Fukuda vervollständigt, die gemeinsam einen Vertrag mit Warner Bros. Records unterzeichneten. Static-X erlangten 1999 mit ihrem Platin-Debütalbum Wisconsin Death Trip Berühmtheit und veröffentlichten im Laufe des nächsten Jahrzehnts fünf weitere Alben: Machine (2001), Shadow Zone (2003), Start A War (2005), Cannibal (2007) und Cult Of Static (2009). Die Band hat allein in den USA über 3 Millionen Alben verkauft und mehrere Radio-Hits an der Spitze der Charts gehabt. Sie haben ausgiebig weltweit getourt und genießen bis heute den Ruf, zu den besten Live-Acts im Heavy Metal zu gehören. 2012 legte die Band eine Pause ein, um sich anderen kreativen Interessen zu widmen, und am 1. November 2014 verstarb Wayne Static unerwartet. 2018 gab die Band ihre Wiedervereinigung bekannt, um das 20-jährige Jubiläum ihres Debütalbums zu feiern. Die wiedervereinigte Besetzung der Originalmitglieder Tony Campos, Koichi Fukuda, Ken Jay, unterstützt vom Frontmann Xer0, lieferte von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeierte Auftritte. Die Tour war ein Riesenerfolg mit ausverkauften Shows auf der ganzen Welt, was beweist, dass die Static-X-Fans der Band nach wie vor treu ergeben sind. Die wiederbelebten Static-X machen mit ihren ausverkauften Tourneen und neuer Musik weiterhin Schlagzeilen und lassen gleichzeitig ihren unverkennbaren Evil-Disco-Sound weiterleben.