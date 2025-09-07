Dream Theater: veröffentlichen kinoreifes Musikvideo zu „Bend The Clock” vom aktuellen Album „Parasomnia“

Die US-Headliner-Tour zum 40-jährigen Jubiläum, mit der das neue Album und das legendäre A Change Of Seasons der ikonischen Besetzung mit James LaBrie, John Myung, John Petrucci, Mike Portnoy und Jordan Rudess gefeiert werden, beginnt am 5. September.

Mit ihrer bevorstehenden US-Tournee, die diese Woche beginnt, veröffentlicht die mit einem GRAMMY® ausgezeichnete Progressive-Rock-Band Dream Theater ein Musikvideo zu dem bei Fans beliebten und von Kritikern gefeierten Titel Bend The Clock. Der Song stammt aus dem 16. Studioalbum der Band, Parasomnia, das die Charts stürmte, und zeigt, dass die legendäre Besetzung mit James LaBrie [Gesang], John Petrucci [Gitarre], John Myung [Bass], Jordan Rudess [Keyboards] und Mike Portnoy [Schlagzeug] nichts von ihrer Brillanz eingebüßt hat.

Der Song hat ein langsameres Tempo mit einer emotionalen Botschaft in den Texten von LaBrie und einem unvergleichbaren Gitarrensolo von Petrucci, das auf ihrer bevorstehenden Tournee sicherlich ein Highlight sein wird. Das Musikvideo zu dem Song entstand unter der Regie von Erez Bader und setzt die Tradition der Band fort, ihre Musik mit fesselnden Videos zu begleiten. Das Musikvideo zu Bend The Clock kann hier angesehen werden:

Dream Theater werden ihr aktuelles Album in voller Länge spielen und zum ersten Mal seit Mike Portnoys Rückkehr das gesamte 7-teilige Meisterwerk A Change Of Seasons aufführen, sowie weitere Klassiker und Fan-Favoriten aus ihrem Repertoire. Die Tournee umfasst 30 Städte in den Vereinigten Staaten und beginnt am 5. September in Reading, Pennsylvania, und endet am 25. Oktober in Long Island, New York. Die Tournee macht unter anderem in Orlando, Florida, Detroit, Michigan, Kansas City, Missouri, und Providence, Rhode Island, Station und verspricht einen unvergesslichen Musikabend.