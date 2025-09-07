Monkeys Music Club: Hamburg wird am 12.09.2025 zur Rock’n’Roll-Burlesque-Hochburg

Am Freitag, den 12.09.2025, verwandelt sich der Monkeys Music Club in Hamburg in eine Bühne voller Glamour, Gitarrenriffs und Überraschungen: Mit Metalesque – The Rock & Metal Burlesque Explosion präsentiert Showproduzentin und Künstlerin Eve Champagne (Nakedtainment) eine deutschlandweit einzigartige Revue, die Burlesque, Drag, Live-Gesang und die rohe Energie von Rock und Metal miteinander verschmilzt.

Das Publikum darf sich auf ein internationales Line-up freuen: sechs Künstler:innen aus der Burlesque-, Drag- und Underground-Szene bringen die Bühne zum Beben. Moderiert wird die Show vom selbsternannten Rockstar Of Burlesque, der mit interaktiven Challenges wie Crowdsurfing oder Bier-Exen das Publikum einbindet. Musikalisch liefert ein Mix aus Metallica, Foo Fighters, Mötley Crüe, In This Moment und mehr den Soundtrack zu spektakulären Performances.

Nach der Show geht es direkt in die legendäre Aftershow-Party, bei der ein DJ-Duo ein einmaliges „Once-in-Rock’n’Roll-History“-Set auflegt. Unterstützt wird das Event von Radio Rock Antenne, Hamburgs lautestem Radiosender.

Mit Metalesque entsteht in Hamburg ein Format, das in dieser Form bisher einzigartig ist: Burlesque trifft Subkultur, Hochglanz trifft Underground, Glamour trifft auf harte Gitarrenriffs. Eine Show, die gängige Klischees sprengt und sowohl Rockfans als auch Kulturbegeisterte anzieht.

Metalesque – The Rock & Metal Burlesque Explosion

Freitag, 12.09.2025

Monkeys Music Club, Hamburg

Tickets: www.eve-champagne.de/Tickets