Dream Theater: kündigen „40th Anniversary Tour 2024-2025“ an, die im Oktober in Europa startet

Die mit dem GRAMMY® ausgezeichneten Dream Theater kündigen ihre 40th Anniversary Tour 2024 – 2025 an, eine Tour, die bereits seit vierzehn Jahren in Planung war. Die Tournee, die unter dem Titel An Evening With Dream Theater präsentiert wird, ist die erste Tournee seit der Rückkehr von Schlagzeuger Mike Portnoy, der zusammen mit Sänger James LaBrie, Bassist John Myung, Gitarrist John Petrucci und Keyboarder Jordan Rudess das aktuelle Line-Up bildet. Die Europatournee, die am 20. Oktober beginnt und bis zum 24. November läuft, wird in 23 Städten Halt machen. Dream Theater werden Klassiker und Fan-Favorites aus ihrem Katalog präsentieren, was einen unvergesslichen Musikabend verspricht.

Weitere Informationen zu allen Tickets und VIP-Paketen findest du unter https://dreamtheater.net/tour/.

Dream Theater über die anstehende Tour: „Diese Tour wird für uns alle etwas ganz Besonderes sein! Jede Show wird voller Vorfreude und Emotionen sein. Wir können es kaum erwarten, wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen und im Herbst mit euch allen unser 40-jähriges Bestehen zu feiern. Das ist erst der Anfang, und wir werden in den kommenden Monaten noch viele weitere spannende News über Dream Theater verkünden.“

RBK Fusion presents An Evening With Dream Theater 40th Anniversary Tour 2024-2025

22.10.2024 – Berlin, Uber Eats Music Hall

23.10.2024 – Köln, Palladium

28.10.2024 – München, Zenith

20.11.2024 – Stuttgart, Beethovensaal

21.11.2024 – Frankfurt, Jahrhunderthalle

Der Vorverkauf ist heute exklusiv über Reservix gestartet.

Der offizielle Vorverkauf folgt am Freitag, 12. April ab 10 Uhr über die bekannten Plattformen und Vorverkaufsstellen.

Dream Theater arbeiten in ihrem DTHQ-Studio an ihrem 16. Studioalbum und dem ersten mit Portnoy seit Black Clouds & Silver Linings von 2009. Weitere Infos zum kommenden Album werden in Kürze bekannt gegeben.

Über Dream Theater

Die Progressive-Pioniere Dream Theater haben eine einzigartige Verbindung zu einer der leidenschaftlichsten Fangemeinden auf der ganzen Welt. Drei GRAMMY® Award-Nominierungen, der Gewinn des Awards 2022 in der Kategorie „Best Metal Performance“ für The Alien und 15 Millionen verkaufte Tonträger weltweit belegen dies. Das 1992 erschienene Werk Images & Words erhielt eine Goldzertifizierung und landete auf der begehrten Liste der „100 Greatest Metal Albums of All-Time“ des Rolling Stone. Guitar World platzierte den Nachfolger Awake auf Platz 1 von „Superunknown: 50 Iconic Albums That Defined 1994“. A Change Of Seasons von 1996 untermalte die NBC-Übertragung der Olympischen Winterspiele 2002 im Skifahren. Das Album Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory aus dem Jahr 1999 wurde von den Fans in einer Umfrage des Rolling Stone 2012 zum „besten Progressive Rock Album aller Zeiten“ gewählt. Außerdem wurde es von Classic Rock als „15. größtes Konzeptalbum“ eingestuft. 2009 landete Black Clouds & Silver Linings in den Billboard Top 200 auf Platz 6, während A Dramatic Turn Of Events 2011 und Dream Theater 2013 sich dreimal in den Top 10 der Charts platzierten. 2016 kehrte die Band mit ihrem zweiten Konzeptalbum und dem gleichnamigen Sci-Fi-Roman The Astonishing zurück. Neben drei Platin- und zwei Goldvideos wurde die Band im Jahr 2010 in die Long Island Music Hall of Fame aufgenommen. Im Jahr 2019 konnte die Band ihr Publikum weiter vergrößern, als sie Distance Over Time veröffentlichte, das sowohl von Kritikern als auch von der Öffentlichkeit gelobt wurde.

Auf ihrem 15. Album und zweiten Studioalbum für InsideOutMusic / Sony Music, A View From The Top Of The World, wagt die Band immer wieder neue Herausforderungen und geht an ihre musikalischen Grenzen – etwas, das sie seit über 30 Jahren gemeinsam praktizieren. Im Jahr 2023 startete die Band die erste Dreamsonic Tour – ein reisendes progressives Musikspektakel, das in Zukunft noch weitere Male stattfinden wird. Im Jahr 2024 kam der Gründungsschlagzeuger Mike Portnoy mit der Stammbesetzung, bestehend aus Gitarrist John Petrucci, Sänger James LaBrie, Bassist John Myung und Keyboarder Jordan Rudess, unter überwältigendem Beifall wieder zusammen. Dream Theater sind derzeit im Studio und arbeiten an ihrem 16. Studioalbum, dem ersten in dieser Besetzung seit über 15 Jahren.

Dream Theater online:

Facebook

Instagram

Website