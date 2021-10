Dream Theater: Video zu „Awaken The Master“ vom neuen Album veröffentlicht

Mit der kürzlichen Veröffentlichung des 15. Studioalbums der Band, das von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt wurde, veröffentlichen Dream Theater ein weiteres Musikvideo zu A View From The Top Of The World. Das Video zu Awaken The Master ist ein frenetisches, hochauflösendes CGI-Wunder von Wayne Joyner, einem langjährigen Mitarbeiter der Band. Awaken The Master ist die erste Aufnahme, bei der John Petrucci eine achtsaitige Gitarre einsetzt, und stellt eine weitere musikalische Herausforderung dar. Der Track war der Letzte, der für das Album aufgenommen wurde und ist mit einer Länge von 9:47 Minuten der drittlängste Song auf A View From The Top Of The World. Das Video zu Awaken The Master gibt es hier zu sehen:

„Es ist der letzte Song, den wir geschrieben haben. Es ist auch das erste Mal, dass ich meine achtsaitige Gitarre benutze, was mir Spaß gemacht hat. Damals, als wir Awake schrieben, wollte ich schon immer eine siebensaitige Gitarre spielen. Also habe ich mir eine bestellt. Ich wollte mich wieder von dem Instrument inspirieren lassen, ohne irgendwelche Vorurteile zu haben. Ich habe sie benutzt und in meinem Stil auf der Achtsaitigen geschrieben. Es war tatsächlich ein Prototyp! Awaken The Master beginnt ganz bewusst nur mit der Gitarre. John Myung hat den Text geschrieben. Kürzlich hörte ich ihn sagen: „Der Meister war dein Herz“. Er bezog sich damit auf das Erwecken deines Herzens. Es ist einer der schwereren Songs auf der Platte, was an der Bandbreite des Instruments liegt“, erklärt John Petrucci.

A View From The Top Of The World von Dream Theater wurde am 22. Oktober unter weltweitem Beifall veröffentlicht. Das Album schoss auf Platz eins der iTunes Store Top Albums Metal Charts, Platz eins der Top Rock Albums und erreichte sogar Platz vier der All Genres iTunes Top Albums am Tag der Veröffentlichung. Die neue Veröffentlichung erreichte Platz zwei der Amazon Bestsellers in Rock (CD-Format) und wurde nur noch von der Neuauflage von Let It Be von den Beatles übertroffen. Die Band hat vor Kurzem eine ausführliche, dreiteilige Dokuserie über die Entstehung von A View From The Top Of The World veröffentlicht, die von ProgReport-Chefredakteur Roie Avin moderiert wurde.

Hier geht’s zum ausführlichen Review von A View From The Top Of The World: