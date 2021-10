Iron Savior: veröffentlichen „The Landing (10th Anniversary Edition)“ im November

Genau zehn Jahre nach Erstveröffentlichung überraschen die deutschen Power Metaller Iron Savior die Fans mit einer Sonderedition ihres Klassikers The Landing. Die neue Anniversary Edition enthält nicht nur drei Bonustracks, sondern wurde auch von Piet Sielck selbst neu abgemischt und remastered. Eine Überarbeitung des Artworks nahm Felipe Machado Franco vor.

The Landing wurde zu einem der erfolgreichsten Alben der Hamburger Band und läutete damals eine Art Wiederauferstehung von Iron Savior ein. Es enthält Highlight-Tracks wie Starlight, Hall Of The Heroes und natürlich die Metal-Hymne schlechthin, Heavy Metal Never Dies – ein Song, der bis heute weit mehr als 10.000.000 Mal gestreamt wurde.

The Landing (10th Anniversary Edition) wird ab 19. November (CD und ltd. 2-Vinyl) erhältlich sein.

Tracklist:

01. Descending (Intro)

02. The Savior

03. Starlight

04. March Of Doom

05. Heavy Metal Never Dies

06. Moment In Time

07. Hall Of The Heroes

08. R. U. Ready

09. Faster Than All

10. Before The Pain

11. No Guts No Glory

12. Coming Home (re-recorded)

13. Atlantis Falling (re-recorded)

14. Underneath The Radar (Bonus Track)

