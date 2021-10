Five Finger Death Punch: kündigen europäische Tourdaten für Juni/Juli 2022 an

Five Finger Death Punch freuen sich, ihre erste Europatournee seit Anfang 2020 anzukündigen. Die preisgekrönte, mehrfach mit Platin ausgezeichnete Band wird im Juni auf dem Nova Rock Festival in Österreich auftreten und ihre mitreißenden Shows auf Festivals und in Arenen in 19 Städten in 16 Ländern zeigen. Mit der heutigen Ankündigung wird eine Reihe von Headline-Shows – die unten gekennzeichnet sind – zu den bestehenden Festival-Terminen hinzugefügt.

Five Finger Death Punch spielten zuletzt im Februar 2020 ausverkaufte Shows in Europa mit den Special Guests Megadeth und Bad Wolves. Die Band hat mit Darkness Settles In die neueste Nummer-1-Single veröffentlicht. Im Juni markierte sie die zwölfte Nummer eins in den US-Rockradiocharts in Folge. Der Track, ein Fan-Favorit aus ihrem aktuellen, von der Kritik hochgelobten Studioalbum F8 (via Better Noise Music), wurde von der Band zusammen mit dem Musikproduzenten Kevin Churko (Ozzy Osbourne, Disturbed, Slash, etc.) aufgenommen.

Die Single tritt in die Fußstapfen der drei zuvor veröffentlichten Hits Inside Out, A Little Bit Off und Living The Dream, die alle Platz eins den Charts erreichten. Die Band feierte außerdem kürzlich die Gold-Zertifizierung von A Little Bit Off in den USA und Schweden.

Die Band arbeitet derzeit im Studio an neuer Musik für ihr kommendes neuntes Studioalbum, das im Jahr 2022 erscheinen soll.

Five Finger Death Punch Europa Tourdaten 2022:

So 12. Juni 2022 – Nova Rock, Nickelsdorf, Österreich

Di 14. Juni – Sparkassenpark, Mönchengladbach, Deutschland – Headliner

Mi 15. Juni – Wuhlheide, Berlin, Deutschland – Headliner

Fr 17. Juni – Hellfest, Clisson, Frankreich

Sa 18. Juni – Graspop, Dessel, Belgien

Mo 20. Juni – Ahoy, Rotterdam, Holland – Headliner

Mi 22. Juni – Prague Rocks, Prag, Tschechische Republik

Fr 24. Juni – Download, Hockenheim Ring, Deutschland

Sa 25. Juni – Tons Of Rock, Halden, Norwegen

Mo 27. Juni – Goransson Arena, Sandviken, Schweden – Headliner

Di 28. Juni – Royal Arena, Kopenhagen, Dänemark – Headliner

Mi 29. Juni – Frauenfeld Rocks, Frauenfeld, Schweiz

Sa 2. Juli – Tasmajdan, Belgrad, Serbien – Headliner

Di 5. Juli – Budapest Arena, Budapest, Ungarn – Headliner

Mo 11. Juli – Saku Arena, Tallinn, Estland – Headliner

Di 12. Juli – A2, St. Petersburg, Russland – Headliner

Fr 8. – 26. Juli – Parklive Festival, Moskau, Russland

Sa 16. Juli – U Park Festival, Kiew, Ukraine

Weitere Termine werden noch bekannt gegeben. Die Band freut sich außerdem, die Thrash-Legenden Megadeth als Special Guest in Berlin, Mönchengladbach und Rotterdam ankündigen zu können, die zuvor 5FDP als Special Guest auf ihrer Headlinertour durch Europa Anfang 2020 begleitet haben. Weitere Gäste für andere Termine werden in naher Zukunft bekannt gegeben.