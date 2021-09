Dream Theater: Europatournee für Frühjahr 2022 angekündigt

Dream Theater planen eine Tournee, um das neue Album A View From The Top Of The World zu promoten. Die Top Of The World Tour durch Europa beginnt am 20. April 2022 in Belfast/Nordirland, und dauert bis Juni, wo sie in Istanbul/Türkei, endet. Die Tour wird unter anderem in London/UK, Paris/Frankreich, Rom/Italien, Oslo/Norwegen und Berlin/Deutschland Halt machen. Informationen zu Tickets für alle anstehenden Shows sowie zu VIP-Paketen findet ihr HIER.

