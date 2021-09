Auri: veröffentlichen neue Single & Visualizer zu „Kiss The Mountain“

Heute wird das Album II-Those We Don’t Speak Of endlich veröffentlicht, und verwöhnt uns mit einer dritten Single und einem Visualizer: Kiss The Mountain.

Der Song lebt von den schönen, vielschichtigen Vocals. Die sparsame, aber wirkungsvolle Untermalung macht ihn zu einem echten Kandidaten für einen Filmsoundtrack. Sängerin Johanna Kurkela sinniert über den Song wie folgt:

„Es gibt einen Ort am Rande eines Ozeans, wo der Wind durch Lungen aus Stahl spricht. Ein Berg, der auf einen Reisenden wartet. Ein Traum, der auf einen Träumer wartet. Du bist schon so weit gekommen, traust du dich, den ganzen Weg zu gehen? Zweifel mögen kommen und dich besuchen, aber sie sind nur ein weiterer Freund auf deiner Reise. Eine sanfte Erinnerung an den perfekten Kuss des Lebens bei der Ankunft. Stell dir vor, du bist schon da. Finde dein Lächeln, zünde ein Leuchtfeuer an und lass uns dein Brüllen hören!“

Sehen Sie sich den Visualisierer hier an:

Mehr zum heute erschienenen Album: