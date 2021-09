Siamese: veröffentlichen neue Single „Numb“

Siamese aus Kopenhagen melden sich mit einer weiteren mitreißenden Single aus ihrem lang erwarteten neuen Album Home zurück.

Numb enthält alle Elemente für die Siamese bekannt sind: einen schwebenden, melodischen Refrain, donnernde Breakdowns und eine Prise Synthesizer und Elektro-Beats. Als wahre Meister ihres Fachs, reihen sie weiterhin einen Hit an den anderen und unterstreichen damit ihre Stellung als einer der heißesten Musikexporte Dänemarks.

Siamese-Sänger Mirza Radonjica über die neue Single Numb:

„Numb is another product of sitting at home and watching the pandemic unfold. A scary realization that nothing seemed to affect or scare me anymore. Millions of people have died during covid, but my biggest concern was whether or not I could go to a restaurant. Not to point fingers at anyone else but myself. The bombardment of bad news truly left me numb. We had to write it down cause I believe I am not alone in my guilty conciseness, and the inner war with myself about this.“

Auf die letzten Singles der Band folgten unglaublich positive Reaktionen von einflussreichen Rock-Medien und Playlist-Tastemakern. Mit über 35 Millionen Streams weltweit und einer Reihe von Touren und Live-Terminen in der Pipeline für 2021/2022, sorgen Siamese für Aufsehen und sind aktuell nicht aufzuhalten.