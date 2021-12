Time For Metal: Die Top 5-Alben des Jahres 2021 – Das hört die Redaktion Teil 17

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingsalben herausgesucht. Die jeweilige Nr. 1 landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five des Jahres!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2021?

Musik kam vor allem aus dem Autoradio – Runtergeladene.

Tatsächlich konnten wir aber den Kultursommer in Oberndorf ausführlich genießen, mit einigen genialen Bands wie Betontod, Traitor, Sirius Curse und Tankard.

Sirius Curse – Time Knows No Lies

Fünf Freunde, die Musik machen. Einer davon ist mein Mann. Endlich haben sie es geschafft, die EP fertigzustellen und zu veröffentlichen.

Black & Damned – Heavenly Creatures

Auch die Leute kenne ich persönlich, allesamt ganz prima Menschen, und live erleben durfte ich sie auch im Oktober in Fürstenfeldbruck, als sie dieses Album zum ersten Mal performt haben.

Thron – Pilgrim

Beim Drummer von Thron, Christoph Brandes, waren wir im Studio. Damals wegen der Aufnahme vom Torturized-Album, die wir für TFM interviewt haben. Und natürlich haben wir dann auch die Musik von Thron kennen- und lieben gelernt.

Dream Theater – A View From The Top Of The World

Die sind Kult. Die Platte muss man haben. Und ich mag deren Musik einfach.

Ektomorf – Reborn

Die habe ich schon ein paar mal live gesehen – und sie flashen einfach immer wieder. Mega Energie ist in deren Musik. Like!

