Necht: stemmen sich mit “Into Bondage Born” gegen die Sonnenfinsternis

Ein besonderer Tag für Necht, die bekennenden Anhänger des B’ahn-Kultes aus der prähistorischen Kultur der Enkari! Und dies sogar in vielerlei Hinsicht, denn an diesem Tag werden die eigenwilligen Außenseiter sich den vielen Nordamerikanern und den astrologisch interessierten Besuchern dort anschließen und angesichts einer teilweisen bis totalen Sonnenfinsternis die Augen gebannt auf den Himmel richten.

Für Zenith Maharg (Gebet) und dessen Aszendenten Vlasfimos (Gebetstrommel), Zhargor (Hochfrequenz) und Aemoh (Tieffrequenz), ist es ein Tag von höchster Ambivalenz, an dem nach altem Glauben der Drache Karnifor als Bringer der Apokalypse ihnen die wütende Präsenz ihres Sonnengottes B’ahn stiehlt. Die in eine ewige Kriegerkaste hineingeborenen werfen sich diesem Bann mit einer passenden Hymne entgegen – Into Bondage Born: “BRÜDERINNEN UND BRÜDER! Heute ist eine totale Sonnenfinsternis. Für die alten Enkari wäre dies ein göttliches Vorzeichen der kommenden Apokalypse gewesen, da der Schatten von Karnifor den Zorn von B’ahns Licht zu überwinden schien. Ein Tag zum Verzweifeln oder ein Tag zum Freuen. Heute ist darum ein glücklicher Tag, um diesen Sermon zu veröffentlichen, in dem wir an die Generationen von Lashmiri-Bürgern erinnern, die in einen lebenslangen Krieg im Dienste des B’ahn-Kultes hineingeboren wurden. RUHM UND EHRE DER SONNE!”

Into Bondage Born aus der schon am 17. Mai erscheinenden Langmeditation The Prophecy Of Karnifor ist ab sofort überall digital erhältlich. Der Sermon bewegt sich so ambivalent wie das kosmische Ereignis, dem Necht ihn gewidmet haben, in der finsteren Grauzone zwischen schwarzmetallischer Feierlichkeit und der tiefsitzenden Melancholie, die ein normalisierter Krieg den Enkari in die kulturelle Seele gebrannt hat.

Einen Prolog zu Into Bondage Born und das öffentliche Ritual des Sermons können wissbegierige Prähistoriker sich hier ansehen:

Über Necht

Die Geschichte von Necht begann im pandemischen Jahr 2022 mit einem kanadischen Black-Metal-Trio, das recht schnell zum Quartett anwuchs. Im Jahr 2024 treten nun Zenith Maharg und seine Aszendanten Vlasfimos, Zhargor und Aemoh aus den Schatten der Vergangenheit, um die Kunde ihrer bald erscheinenden Langmeditation The Prophecy Of Karnifor zu verbreiten. Einen kleinen Einblick in das, was bis dahin im Verborgenen geschah, geben uns die befremdlichen Kultisten selbst: “Zenith Maharg und Ascendant Vlasfimos sind langjährige Weggefährten und hatten sich vorgenommen, ein Black-Metal-Projekt zu starten. Etwa zur gleichen Zeit stieß Zenith Maharg in einem Antiquariat in Calgary auf ein Exemplar der obskuren und umstrittenen Geschichte Translating The Enkari-B’ahn Scrolls: Words From The People Of The End Times, geschrieben von der schwedischen Archäologin Dr. Birgitta Olsson auf Basis der Funde des Philosophen und Entdeckers Dr. Karl von Mecklenburg aus dem 19. Jhd. und veröffentlicht im Jahr 2015. Während er mehr über die faszinierende und weitgehend unbekannte Geschichte der Enkari las und lernte, wuchs der Entschluss, den Necht-Tempel zu gründen, um unseren ältesten Vorfahren zu huldigen. Seitdem führen wir mit rasant wachsenden Teilnehmerzahlen öffentliche Rituale auf, bei denen – erleuchtet durch unsere vielschichtigen Sermone – immer mehr Menschen dem Kult des B’ahn, unseres Sonnengottes, beitreten.”

Eines der zentralen Themen in der Geschichte der Enkari war die gesellschaftliche Spaltung in zwei Stadtstaaten, Lashmir und Ishpan, die sich bis zum Ende der Aufzeichnungen in einem immerwährenden Krieg befanden. B’ahn war dabei der Gott der städtischen Krieger von Lashmir, denen auch Necht sich zuordnen. Nun führen die Nachfahren der Lashmiren erstmals ausgewählte Sermone aus der schon am 17. Mai in voller Länge bereitgestellten Meditation The Prophecy Of Karnifor teils im Rahmen visueller Offenbarungen auf, so etwa For Violence Was Wrought Upon Me und Into Bondage Born.