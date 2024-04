Eisbrecher Adventssingen: Zusatzshow am 20.12.2024

Eisbrecher geben einen zweiten Termin für ihr diesjähriges Adventssingen bekannt und gewähren zudem einen ersten Vorausblick aufs kommende, in 2025 wieder stattfindende Volle Kraft Voraus Festival.

Aufgrund der hohen Nachfrage wird es auch in diesem Jahr ein zweites Eisbrecher Adventssingen-Konzert geben.

Die Zusatzshow findet am Freitag, 20.12.2024 im Kaminwerk in Memmingen statt. Der Vorverkauf dafür ist am Montag gestartet unter: https://www.eislandshop.de/de/

„Wir empfehlen allen Fans, nicht allzu lange mit dem Ticketkauf zu warten, da das erste Adventssingen Konzert (21.12.24) bereits innerhalb weniger Tage restlos ausverkauft war“, rät die Band dazu.

Volle Kraft Voraus Festival 2025 – Line-Up + Vorverkaufsstart!

Nachdem das Volle Kraft Voraus Festival in diesem Jahr eine Pause einlegt, kommt das Event 2025 mit voller Kraft zurück.

„Wir, Eisbrecher, freuen uns, die Bands Hell Boulevard, Schattenmann, The Beauty Of Gemina, Project Pitchfork und Joachim Witt beim VKV Festival 2025 in der ratiopharm Arena in Neu-Ulm begrüßen zu dürfen“, heißt es aus dem Bandlager.

Der Vorverkauf ist ebenfalls bereits am Montag gestartet unter: https://www.eislandshop.de/de/ sowie an allen Eventim Vorverkaufsstellen!

„Für unsere treuen Fans haben wir ein streng limitiertes Early Bird Kontingent (Stehplatz) eingerichtet.

Die vergünstigten Early Bird Tickets sind exklusiv im Eislandshop erhältlich! (Nur solange der Vorrat reicht!)“

Volle Kraft Voraus Festival 2025

27.09.2025, Neu-Ulm | ratiopharm Arena

Eisbrecher

Joachim Witt

Project Pitchfork

The Beauty Of Gemina

Schattenmann

Hell Boulevard

Infos unter: www.vkv-festival.de