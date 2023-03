Eisbrecher: „Liebe Macht Monstour“ nimmt Kurs auf die Livebühnen

Nach einigen pandemiebedingten Verschiebungen rückt nun die Liebe Macht Monstour von Eisbrecher endlich näher. Die Show in Dresden ist dabei bereits ausverkauft.

Wie ursprünglich geplant finden die Tour anlässlich des aktuellen, neunten Studioalbums Liebe Macht Monster statt, welches im März 2021 erschien und auf Platz 1 der deutschen Media Control Charts einstieg. Der Band gelang damit bereits die zweite Chart-Pole Position mit einer Album Veröffentlichung. Liebe Macht Monster ist bislang das erfolgreichste Album der Band.

Seit Jahren zählen Eisbrecher ungebrochen zur Speerspitze der deutschen Musiklandschaft: zwei Nummer 1-Charteinstiege mit dem Album Sturmfahrt sowie Liebe Macht Monster, weitestgehend ausverkaufte Tourneen 2017 + 2019 dazu, Goldauszeichnungen für ihre Alben Schock und Die Hölle Muss Warten liegen in der jüngsten Geschichte der Gruppe um Ausnahme-Frontmann Alexx Wesselsky. Das intelligente Spiel mit maschinengleichen Riffs, purer Härte, gesellschaftlichen Themen und der eigenen Szene gepaart mit jeder Menge hintergründigem Text-Witz und der Fähigkeit, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen, macht Eisbrecher zu einem sehens- und hörenswerten Unikat, das auch über die deutschsprachigen Grenzen hinaus erfolgreich ist!

Das Eisbrecher Konzert am 10.06.23 in Dresden / Alter Schlachthof ist ausverkauft!

WICHTIG: Bereits gekaufte Karten für die Dresden Termine 27.11.20, 06.11.21 + 22.10.22 behalten für das Konzert am 10.06.23 in Dresden ihre Gültigkeit!

Allen Fans, die für das Dresden Konzert kein Ticket mehr kaufen konnten, empfehlen wir nach Leipzig (09.06.23) oder Berlin (16.06.23) auszuweichen.

Eisbrecher @ Liebe Macht Monstour

+ Special Guest: Schattenmann

07.06.2023 Ludwigsburg | MHP Arena

08.06.2023 Hamburg | Edel-Optics.de Arena

09.06.2023 Leipzig | Parkbühne

10.06.2023 Dresden | Alter Schlachthof (Ausverkauft!)

16.06.2023 Berlin | Columbiahalle

17.06.2023 Wien (A) | Gasometer

18.06.2023 München | Zenith

29.06.2023 Wiesbaden | Schlachthof

30.06.2023 Bochum | RuhrCongress

01.07.2023 Hannover | Swiss Life Hall

02.07.2023 Fürth | Stadthalle

Bereits gekaufte Karten für die Eisbrecher Tourtermine 2020, 2021 + 2022 behalten für 2023 ihre Gültigkeit!

