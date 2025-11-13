Dream Theater: veröffentlichen das Video zur Live-Version von „Night Terror“ aus dem Album „Quarantieme: Live À Paris“

Nach ihrer vierten Grammy-Nominierung haben Dream Theater ein Live-Video zu Night Terror veröffentlicht. Der Song wurde kürzlich für Best Metal Performace nominiert und stammt aus dem aktuellen Studioalbum Parasomnia, das auch 2025 erschienen ist. Der Clip gibt einen Vorgeschmack auf den kommenden Konzertfilm und das Album der Band, Quarantième: Live À Paris, das während ihrer ausverkauften 40-jährigen Jubiläumstournee in der Adidas Arena in Paris aufgenommen wurde.

Die Band – James LaBrie, John Petrucci, John Myung, Jordan Rudess und Mike Portnoy – erhielt die Nominierung nach einem bedeutenden Jahr, das eine gefeierte Reunion-Besetzung, ein neues Album, eine weltweite Headliner-Tournee und eine anhaltende Nachfrage von Fans aus vier Jahrzehnten und mehreren Generationen umfasste.

In einer Erklärung zur Nominierung sagte Dream Theater:

„Wir sind sehr dankbar und fühlen uns geehrt, unsere vierte Grammy-Nominierung zu erhalten. Nach 40 gemeinsamen Jahren bedeutet es uns immer noch sehr viel, von der Musikszene anerkannt zu werden. Als wir begannen, Night Terror zu schreiben, war das für uns persönlich etwas Besonderes – dass es nun solche Resonanz findet, ist für uns keine Selbstverständlichkeit. Wir danken der Recording Academy für diese Ehre und gratulieren allen Nominierten dieses Jahres.“

Quarantième: Live À Paris erscheint am 28. November über Inside Out Music/Sony Music und enthält eine Auswahl von Songs aus ihrer gesamten Karriere, darunter Metropolis Pt. 1, Panic Attack, Octavarium und Pull Me Under. Die Veröffentlichung knüpft an die Dynamik der kürzlich erschienenen Live-Videos zu Overture 1928 / Strange Déjà Vu und Barstool Warrior an.

Das Projekt wird in mehreren hochwertigen physischen und digitalen Formaten veröffentlicht, darunter ein limitiertes Deluxe-Artbook mit 3 CDs + 3 Blu-rays mit 68 Seiten Fotos und Kunstwerken des langjährigen Mitarbeiters Hugh Syme, eine Sonderausgabe mit 3 CDs + 2 Blu-rays im Digipak und ein limitiertes Deluxe-Boxset mit 4 LPs (180 g). Die Blu-ray-Edition enthält Dolby Atmos, 5.1 Surround und hochauflösende Stereo-Mischungen.

Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich.

Alle Infos zur Trackliste bekommt ihr hier.