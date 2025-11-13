Cold In Berlin: stellen ihr neues Album „Wounds“ im Track-By-Track vor

Das neue Release des beständigen UK-Quartetts stellt eine attraktive Quersumme aller Vorzüge dar, welche diese überzeugte Gruppe anhaltend zu kultivieren versteht. Das aktuelle Album Wounds zeigt die Londoner Doom-Goth-Rocker dabei wiederholt (wage)mutig. So offenbart sich der Vierer um die enorm charismatische Vokalistin Maya heuer nicht nur mit Post-Punk-Unterlagen und treibendem Krautrock – auch mit Synthesizern und Free-Jazz-Bläsern (!) agieren Cold In Berlin in allerlei nonkonformen Rhythmuskonstrukten. Gefühlsmäßig zentrieren sich die Beteiligten damit erneut verblüffend punktgenau. Die Band führt die Leser gerne im folgenden Track-für-Track durch das frisch veröffentlichte Werk.

Hangman’s Daughter: Das Rückgrat dieses Tracks ist eine dunkle Electro-Bassline, aber wenn die Gitarren und der Gesang einsetzen, fühlt es sich eher wie Post-Punk-Legenden wie Magazine an. Es war einer dieser Songs, die ziemlich leicht entstanden sind. Als wir die Bridge und das Ende fertig hatten, wussten wir, dass wir einen Single-Kandidaten hatten. Es ist ein Lied über unerwiderte Liebe. Eine Frau wurde geliebt, konnte diese Liebe aber nicht erwidern, also wird sie von dem Mann, der sie liebt, ertränkt. Sie ist jedoch nicht verloren – sie verfolgt den Mörder, und er kann ihr nicht entkommen. Der Titel spielt auf die Vergangenheit an, aber eigentlich ist dies ein sehr aktuelles Thema für Frauen von heute – wie sie buchstäblich überleben können, wenn sie einen Mann nicht lieben können, der beschlossen hat, dass er nur sie will.

12 Crosses: Wir begannen mit der Idee eines „Doom-Walzers“ – so als würden Electric Wizard einen Gesellschaftstanz aufführen. Später, nachdem wir uns an dem Gesang orientiert hatten, entwickelte sich ein eher grungiger Charakter – insbesondere in den härteren Instrumentalpassagen. Darunter sind jedoch Jazz-Elemente eingewoben, einige subtil, andere weniger subtil, wie das schmetternde Saxofon, das im ersten Refrain einsetzt. Sogar das Schlagzeug erinnert in der Bridge an Joe Morello in Take Five. 12 Crosses handelt von den Wunden, die wir mit uns tragen – wie sie sich gegen die Zukunft stellen, die wir haben könnten, wie sie uns bis zum Ende begleiten, vielleicht sind sie sogar das Ende? Vielleicht geben sie uns die Kraft, uns dem zu stellen, was als Nächstes kommt.

Messiah Crawling: Der Song begann als ausufernder 10-minütiger Drone-Track, in dem sich alles um das Gitarren-Intro-Riff drehte. Das war der Hook, zu dem wir immer wieder zurückkehrten. Von da an entwickelte sich der Song zu einem gewaltigen, unbändigen Tier. Der gesamte Prozess bestand darin, ihn zu zähmen, dieses Chaos in etwas zu formen, das wir tatsächlich im Studio einfangen und auf der Bühne kontrollieren konnten. Es fühlt sich immer noch wild an, aber es hat einen Puls, an dem man sich festhalten kann. Ich wusste, dass ich in Messiah Crawling eine Geschichte erzählen wollte – eine Frau, die irgendwie in Schwierigkeiten steckt und am Straßenrand steht. Das ist das Gewissen des Mannes, die Stimme der Vernunft oder des Wahnsinns, die entscheidet, was als Nächstes zu tun ist. Helfen oder sich selbst helfen.

They Reign: Das Überlagern von zwei Drum-Kits ist ein Trick, mit dem wir seit 2010 experimentieren, und der auch am Ende dieser synthlastigen Ballade wieder zum Einsatz kommt. Wir haben den Song auf der Gitarre geschrieben, aber es stellte sich als richtige Entscheidung heraus, die Akkorde auf Synthesizer zu übertragen. Anschließend haben wir die Synthesizer-Parts von dem Berliner Musiker Bow Church, einem langjährigen Kollaborateur, neu arrangieren und aufnehmen lassen. They Reign ist ein Liebeslied. Es handelt von einer gefährlichen Liebe, in der man sich gegenseitig zerstören kann – eine verlorene Liebe, über die man wie über ein seltsames Königreich herrscht – ein Ort, an dem man nicht bleiben kann, den man aber auch nicht verlassen kann.

The Stranger: Es war wahrscheinlich der schwierigste Track, den wir aufgenommen haben, und wir haben alle ursprünglichen Gitarrensounds verworfen. Wir haben alles auf Strophen reduziert, zu denen man tanzen kann, und Refrains, die zum Untergang führen. Es ist dieses Hin und Her, das dem Track seine Spannung verleiht, und die Space-Age-Synthesizer geben der Aufnahme eine enorme Dimension. The Stranger ist ein Song, der mehrere Interpretationen zulässt … Vielleicht handelt er von Sucht – der Wunde, die nicht heilt. Von der Art und Weise, wie der Fokus einer Sucht dich anspricht, dich sucht, sich durch deinen Körper windet und fließt – unter deiner Haut flüstert, bis du dem Ruf folgst und wieder nach Hause findest. Vielleicht ist es ein Song darüber, seinen Platz in der Welt zu finden – Gruppen von Menschen, die gemeinsam etwas Bedeutungsvolles beobachten und erleben – ein Weg, alte Wunden zu heilen und zu schließen. Wie Live-Musik bei dir bleiben kann, auch wenn du von ihr getrennt bist. Wie das Finden seltsamer Songs, die an dunklen Orten gesungen werden, dich tatsächlich zu dir selbst zurückbringen kann. Oder vielleicht handelt es sich um ein Lied über diese intensive Art von Liebe auf den ersten Blick, die einen überwältigen kann und gleichzeitig Freiheit und Zwang mit sich bringt. Wenn man sich zu einer Person hingezogen fühlt, von der man weiß, dass sie einen zerstören kann, aber das ist einem egal, weil sie irgendwie sofort zu einem Zuhause und zum einzigen Ort der Ruhe wird. The Stranger kann all diese Dinge sein – ein Heiler, ein Käfig, eine Sucht, aber es ist ganz sicher ein Ruf in die Dunkelheit, der den Zuhörer dazu auffordert, sich uns im Heulen des Lebens anzuschließen, um die Knochen und die Haut zu erwecken. Sei mit uns im Lärm und wisse, dass wir dir dankbar sind, dass du bei uns bist, egal was dich zu uns geführt hat.

We Fall: „Langweile uns nicht, komm zum Refrain“ ist kein Satz, der in dieser Band oft wiederholt wird, aber diese Platte bot Platz für einen 3,5-minütigen Popsong, und wir hatten schon seit Ewigkeiten eine Instrumental-Demo davon herumliegen. Die Hooks tragen den Song wirklich; sie sind aus allerlei kleinen Einflüssen zusammengesetzt, die wir nicht nennen werden, denn dann würdet ihr sie sofort erkennen. Dann kam Maya dazu, hat den Text sofort auf den Punkt gebracht, und plötzlich passte der ganze Song einfach zusammen. We Fall könnte ein Song über die Liebe sein und darüber, was wir riskieren, um sie zu finden, oder es könnte der Ausklang einer gescheiterten Liebe sein. Die Art und Weise, wie die Liebe zunächst sanft an den Rändern schmerzt, bis wir ins Ende fallen.

The Body: Der älteste Track auf dem Album, den wir bereits 2021 live gespielt haben. Für das Album haben wir einen richtigen Refrain und ein krasses Halbzeit-Ende hinzugefügt. Ich glaube, ich wollte mit dem Text dieses Songs ausdrücken, wie der Körper uns verraten kann, indem er unsere Wunden fast ohne Erlaubnis mit anderen teilt. Das Ende bringt den Sonnenaufgang und Kraft – die Verwundeten stehen zusammen – jeder hat auf seine Weise seinen eigenen Schmerz und seinen eigenen Kampf um die nächste Morgendämmerung erlebt.

I Will Wait: Der Bassgroove in diesem Song, der sich schlängelnd und bedrohlich anhört, bildete eine solide Grundlage für einen zunächst eher ruhigen Moment auf dem Album. Mit der Zeit entwickelte er sich zu einem Rockmonster mit zahlreichen Metal-Einflüssen. Der Text von I Will Wait erzählt die Geschichte von jemandem, der auf seinen verstorbenen geliebten Menschen wartet – ihn zurückruft, wartet und singt, betet, Zaubersprüche spricht und sich weigert, zu gehen. Trauer ist die schwerste Wunde, die jemand tragen kann – sie führt zu Wahnsinn und man geht einen Pakt mit den Geistern ein, um den Schmerz zu beenden.

Wicked Wounds: Spoken Word war schon immer Teil der DNA dieser Band – auch wenn es selten den Weg ins Studio findet. Wicked Wounds ist eine Ausnahme und sorgt für eine beunruhigende Spannung am Ende des Albums. Von Anfang an war es aufgrund des arpeggierten Gitarrenparts einer der „ruhigen“ Tracks, aber wir waren immer der Meinung, dass Songs irgendwohin führen sollten. Unweigerlich wich die Ruhe dem Lärm. Ich wollte einen Song, der gesprochene Worte mit Gesang verbindet. Wicked Wounds rebelliert sanft gegen die seltsame Art und Weise, wie das Leben uns verletzen kann – indem es uns sanft verwundet und auf millionenfache Weise Spuren hinterlässt.