Die Dorks: feuern ihre dritte neue Single ab

Das am 16. Januar 2026 erscheinende neue Album Unberechenbar wirft seine Schatten voraus. Aktuell präsentieren uns Die Dorks einen weiteren brandneuen Titel. Das Artwork der Single Maximal wurde von Emanuel Pichler (Epic Design) entworfen, das Video produzierte Rudi Dengler. Das Trio holte sich für die Produktion des Albums Eike Freese (Chameleon Studios Hamburg) und Heaven Shall Burn-Gitarrist Alexander Dietz (The Dude Ranch Rannstedt) ins Boot, um einen fulminanten Sound zu gestalten. Ein weiterer Beleg dafür ist die neue Single Maximal, die vergangenen Samstag von der Band vorgestellt wurde. Die Dorks bringen es kurz und knapp auf den berühmten Punkt: „Maximal ist eine groovige Rock’n‘Roll Hymne, die zeigt, dass Die Dorks viel austeilen und wenig einstecken.“

„Die Dorks liefern mit ihrem neuen Album wieder einmal den Beweis, dass Crossover nicht stehen bleiben muss, um sich authentisch zu entwickeln. Die Band entwickelt sich weiter, ohne sich zu verbiegen und schafft Musik, die gleichermaßen wütend, klug und mitreißend ist.“ – Zitat Legacy Magazin.

Zu räudig für Metal, zu melodisch für Hardcore, zu wenig 90er für Crossover, zu anspruchsvoll für Punkrock. Die Dorks machen es uns nicht leicht. Aber genau das ist es, was diese Band ausmacht. Das Trio trifft exakt die perfekte Mischung aus den genannten Genres. Und doch ist es mehr als nur ein Mix aus verschiedenen Zutaten der Rockmusik. Es ist eine Verschmelzung von markanten Trademarks wie zum Beispiel die sowohl melodische als auch markante Stimme von Frontfrau Lisa, bissigen, aber klaren deutschen Texten sowie diese fulminante Power auf der Bühne. Die Dorks sind eine Einheit, die sich in den letzten Jahren zu einer festen Größe etabliert hat.

Das Gute daran ist: Den Fans ist der Name der Verpackung egal. Mehr noch, sie lieben Die Dorks eben besonders dafür, dass sie unvergleichbar klingen. Die markante und melodiöse Stimme der Frontfrau Lisa, ausgefeiltes Riﬃng und die Bühnenpräsenz der gesamten Band erschweren es enorm, Die Dorks im deutschsprachigen Raum zu ignorieren. Egal aus welcher Ecke der Rockmusik man kommt, dem schier unerschöpflichen Facettenreichtum der süddeutschen Band kann man sich kaum entziehen.

Unermüdliche Kreativität, Reisebereitschaft und ein jährliches Release bringen den Dorks seit einigen Jahren genere-übergreifende Aufmerksamkeit. 2021 erscheint das Studioalbum Die Maschine Von Morgen, 2022 die Akustik-EP Sind Das Noch Wir und 2023 das Studioalbum Geschäftsmodell Hass auf dem Vertrieb Soulfood/Believe. Hervorragende Rezensionen in renommierten Musikmagazinen folgen. Die Single Nein Sagen ist auch in der Klare Kante Playlist bei Spotify zu finden, und auf dem YouTube-Kanal werden in regelmäßigen Abständen neue, professionell produzierte Musikvideos hochgeladen.