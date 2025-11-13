Presented by TFM.rocks: Absu auf „The Sun Of Tiphareth 30th Anniversary Tour 2025“ am 03.12.2025 im Mergener Hof, Trier (Vorbericht)

Bands: Absu, Ancient, Trivax

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 03.12.2025

Kosten: 31,00 € VVK

Genre: Black Metal, Death Metal, Extreme Metal

Besucher: 400 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: https://mjctrier.de/event/absu/

Absu kommen auf ihrer The Sun Of Tiphareth 30th Anniversary Tour 2025 am 03.12.2025 nach Trier in die unheiligen Hallen des Mergener Hofes. Time For Metal ist stolz, dieses Event präsentieren zu können.

Drei Jahrzehnte nach dem Erscheinen ihres ikonischen Albums The Sun Of Tiphareth erhebt sich die mythologisch-okkulte Metal-Legende Absu erneut aus den Tiefen der Zeit! Gemeinsam mit Agonia Records feiert die Band ihr 30-jähriges Meisterwerk mit einer Reihe exklusiver Liveshows – ein rituelles Erlebnis, das Chaos, Mythos und Magie in unvergleichlicher Intensität vereint. Angeführt von Proscriptor McGovern und verstärkt durch die griechischen Extrem-Metal-Veteranen Zemial verschmilzt hier alte Macht mit neuer Energie. Zwei Kultformationen, die seit den frühen 1990er-Jahren spirituell und musikalisch verbunden sind, bündeln ihre Kräfte, um The Sun Of Tiphareth in einem einzigartigen Bühnenritual wieder aufleben zu lassen – wild, erhaben und voller okkulter Symbolik. Ein Abend, der nicht nur Nostalgie, sondern pure transzendente Energie verspricht. Absu sind zurück – und mächtiger denn je!

Als Special Guest auf der Tour dabei:

Ancient

Aus den Nebeln Bergens erhebt sich einer der Wegbereiter des norwegischen Black Metal: Ancient. Seit 1992 erschaffen sie Klanglandschaften zwischen frostiger Dunkelheit und atmosphärischer Epik. Vom rohen, ursprünglichen Sound der frühen Tage bis zu den majestätisch-gothischen Werken späterer Jahre verkörpern Ancient die zeitlose Essenz des nordischen Metal – düster, mystisch und fesselnd.

Trivax

Geformt in den Schatten des Nahen Ostens und geschmiedet im Feuer westlicher Bühnen: Trivax. Eine Band, die Grenzen sprengt – musikalisch, kulturell und spirituell. Ihr kompromissloser Extreme Metal ist ebenso leidenschaftlich wie gefährlich, getränkt von orientalischer Mystik und rebellischer Energie. Gegründet von Shayan im Iran und heute in Großbritannien beheimatet, verkörpern Trivax den unerschütterlichen Geist des Widerstands. Ihr aktuelles Album The Great Satan ist ein Manifest aus Wut, Vision und absoluter Hingabe.

Der 03.12.2025 wird im Mergener Hof ein Abend zwischen Mythos, Chaos und Transzendenz: drei Kräfte, vereint in einem rituellen Spektakel. Ein Erlebnis, das die Grenzen von Zeit, Raum und Realität sprengt.

Hier kommt ihr direkt zur Veranstalterseite mit der Möglichkeit, direkt Tickets zu erwerben.