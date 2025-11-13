Angus McSix: kündigen ihre erste Headlining-Tour an

Auf ihrer epischen und glorreichen Suche nach dem All-Seeing Astral Eye schließen sich ihnen Bloodbound und Brainstorm an. Euch erwarten also Nächte mit feinstem Powermetal und jeder Menge Spaß!

Angus McSix (Hero Metal) veröffentlichen ihr neues episches Meisterwerk Angus McSix And The All-Seeing Astral Eye am 13.03.2026 über Napalm Records. Entsprechend dazu geht es auf Album-Release Tour!

Die ursprünglich als All-Star Band von Sebastian „Seeb“ Levermann (Orden Ogan) und Thomas Winkler (ex-Gloryhammer) gegründeten Angus McSix waren gerade noch mit Wind Rose und Orden Ogan auf Europatour und haben dort jeden Abend die Stimmung zum Kochen gebracht.

Zuletzt haben sie ihre neue Single The Fire Of Yore feat. Uwe Ochsenknecht veröffentlicht und ihren neuen Character The Dwarf vorgestellt. Die nächste Single I Am Adam McSix feat. Rhapsody Of Fire ist im Dezember geplant. Das erste Album Angus McSix And The Sword Of Power ging 2023 direkt auf Platz 10 der offiziellen deutschen Album Charts, gefolgt von mehreren denkwürdigen Shows auf den größten Festivalbühnen der Welt (Masters Of Rock, Wacken usw.) und erhielt damit den Titel des erfolgreichsten Power-Metal-Debütalbums aller Zeiten.

Auf die Tour Of The All-Seeing Astral Eye bringen Angus McSix jetzt die Special Guests Bloodbound und Brainstorm mit. Für Power Metal Fans wird diese Tour unverzichtbar.

„Was man erwarten kann?“, fragt Bandchef/Produzent Sebastian „Seeb“ Levermann, der neben Angus McSIX auch mit Orden Ogan aktiv ist. „In jedem Fall eine verrückte und epische Show mit Einhörnern, Goblins, tanzenden Dinos und jeder Menge Überraschungen. Das neue Angus McSix Album rangiert irgendwo zwischen Manowar, Modern Talking und Electric Callboy – also eigentlich genau das, was man von uns erwartet, nur noch ein bisschen bekloppter, und featured mehrere hochkarätige Gäste! Seid gespannt!“

Tour Of The All-Seeing Astral Eye 2026

Angus McSix, Bloodbound & Brainstorm

12.03. – Hamburg – Kent Club

13.03. – Leipzig – Hellraiser

14.03. – Regensburg – Eventhall Airport

15.03. – München – Backstage

16.03. – Nürnberg – Hirsch

17.03. – Berlin – Lido

18.03. – Saarbrücken – Garage

19.03. – Heidelberg – Halle 02

20.03. – Oberhausen – Kulttempel

21.03. – Andernach – Live Club

22.03. – Eindhoven – Effenaar