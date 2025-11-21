Eindhoven Metal Meeting 2025: gibt die Timetables für das diesjährige Festival bekannt

Im Dezember ist es wieder soweit: Wir treffen uns im Herzen von Eindhoven, um die vierzehnte Ausgabe des Metal-Festivals zu feiern.
31 Acts (von Legenden der alten Schule bis zu den heißesten Newcomern) – das Eindhoven Metal Meeting 2025 bietet ein vielfältiges und mitreißendes Line-up, das jeden Metal-Hunger stillen wird.
Also, merkt euch den 12. und 13. Dezember 2025 vor!
Freitag, 12. Dezember 2025
Hypocrisy, Gorgoroth, Absu, Hellbutcher, … And Oceans, Ancient, Endseeker, Mörk Gryning, Fange, Arsgoatia, Warfield, Coldborn, Trivax, Plaguepreacher, Angstskrig
Samstag, 13. Dezember 2025
Triptykon, Possessed, Nargaroth, Terrorizer, Batushka, Tribulation, Sinister, Massacre, Endstille, Furia, High Parasite, Happy Days, Nightfall, Pessimist, Alvader, Abrupt Demise
Wochenendticket:
Line-Up
Hypocrisy / Triptykon / Gorgoroth / Terrorizer* / Possessed / Nargaroth / Absu / Batushka / Tribulation / Hellbutcher / Sinister / Massacre / Ancient / Endstille / …And Oceans / Mörk Gryning / Furia / Arsgoatia / Pessimist / Nightfall / High Parasite / Happy Days / Fange / Endseeker / Warfield / Coldborn / Alvader / Angstkrig / Trivax / Plaguepreacher / Abrupt Demise
Traditionell findet am Tag vor dem Hauptevent ein Warm-up-Abend statt!
Es geht also am Donnerstag, den 11. Dezember 2025, mit folgenden Band los:
Groza, The Spirit, Nornir, Anikvlt & Hyla
