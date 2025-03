Tons Of Rock 2025: wächst weiter

Das Tons Of Rock liefert zwei fantastische Neuankündigungen: Auch wenn die norwegischen Legenden Backstreet Girls und Within Temptation musikalisch zwei völlig unterschiedlichen Welten angehören – roher, Boogie-basierter Hardrock versus symphonischer Metal – haben sie doch einige Gemeinsamkeiten, die ihnen dabei verhalfen zu Kultbands aufzusteigen. Beide sind heiß begehrt und das Tons Of Rock ist stolz, sie ins diesjährige Line-Up aufnehmen zu können.

Nun präsentiert das Tons Of Rock mit Within Temptation einen internationalen Headliner und zudem eine Hommage an die legendäre, ewige Tons Of Rock-Ikone Bjørn Müller. Ein Künstler mit internationaler wie lokaler Bedeutung, der uns viel zu früh verlassen hat.

Ein paar Worte zu den legendären Backstreet Girls:

Backstreet Girls existieren seit 1984. Mit ihrem rauen, energiegeladenen und kompromisslosen Boogie-Rock wurden sie oft als die norwegische Antwort auf AC/DC bezeichnet. Bekannt für ihre intensiven Live-Auftritte, eingängigen Riffs und ihre ungebrochene „Rock ‘n‘ Roll until death“-Einstellung, sind sie zu einer festen Größe in der norwegischen Rockszene geworden.

Als die Meldung von Bjørn Müllers Tod die Runde machte, strömten Nachrufe aus ganz Norwegen ein. Der charismatische Frontmann der Backstreet Girls hat der norwegischen Rockgeschichte einen Stempel aufgedrückt, den man nicht vergessen wird, und Kolleg:innen, Fans und Kulturschaffende brachten ihre Trauer und Dankbarkeit zum Ausdruck. Künstler:innen und Bands aus verschiedenen Genres teilten ihre Erinnerungen an Müllers Energie, seine einzigartige Stimme und seine unerschütterliche Hingabe zum Rock ’n‘ Roll. “One of the last true rock stars“, schrieb ein Musikjournalist, während viele ihn als eine Legende der norwegischen Musikszene bezeichneten.

“Bjørn Müller’s attitude is the very DNA of what we do—dedication to the fans, a strong identity, and a burning desire to always deliver beyond expectations. We at Tons oOf Rock have worked with Backstreet Girls in various ways over the years and have had the pleasure of hosting them at the festival multiple times. A tribute concert for Bjørn at Tons Of Rock with Backstreet Girls feels absolutely right,” sagt Festival Director Jarle Kvåle.

Eine symphonische Rückkehr:

Es fühlt sich richtig an, die niederländische Symphonic-Metal-Band Within Temptation wieder auf die Bühne zu bitten. Die Band hat sich weltweit eine große und treue Fangemeinde erspielt. Angeführt von der charismatischen Sängerin Sharon den Adel, kombiniert die Band mächtige Gitarren mit epischen Orchesterarrangements und fesselnden Melodien.

Durch harte Arbeit, Innovation und die kontinuierliche Weiterentwicklung ihres Sounds haben sich Within Temptation als einer der größten Acts des Genres etabliert. Mit Alben wie Mother Earth, The Silent Force und The Unforgiving haben sie ihre Position gefestigt, während ihre spektakulären Live-Shows ihnen eine treue Anhängerschaft einbrachten In diesem Jahr werden Within Temptation unter anderem als Headliner auf großen Festivals wie dem Wacken, Hellfest und Sweden Rock auftreten.

“The common thread in today’s announcement is the bands’ unwavering belief in their music and their ability to thrive in an ever-changing industry. Whether it’s Backstreet Girls’ relentless touring and rock ’n’ roll attitude or Within Temptation’s theatrical performances and symphonic power, both bands have carved out their own place in rock history – each in their own way,” schlussfolgert Kvåle.



Das Tons Of Rock ist Norwegens größtes Festival im Zentrum der norwegischen Hauptstadt Oslo. 2024 zählte das ausverkaufte Festival über 150 000 Besucher aus 80 Ländern. Mittlerweile hat das Festival die meisten Künstler:innen für 2025 bekannt gegeben und Tickets sind hier erhältlich: https://www.tonsofrock.no/tickets

Mehr Inspiration zum Festival und einem Trip nach Oslo, Norwegen, findet ihr auf den Webseiten Tons Of Rock und Visit Oslo

