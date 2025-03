Don Airey: veröffentlicht „Moon Rising“ aus dem am 28.03.2025 erscheinendem Soloalbum „Pushed To The Edge“

Der legendäre Keyboarder Don Airey, Meister hinter den Tasten einiger der kultigsten Rock-Alben, stellt seine neueste Single Moon Rising vor, die aus seinem kommenden Solo-Album Pushed To The Edge stammt, das am 28. März 2025 erscheinen wird. Der Track ist ab sofort zum Streaming und als Sofort-Download bei allen digitalen Album-Vorbestellungen erhältlich. Moon Rising ist Don Airey pur – getrieben von Melodie, dynamischen Tempowechseln und der unnachahmlichen Power seiner Hammond A100. Im Song liefert sich Airey ein Duell mit Schlagzeuger Jon Finnigan, das in ein fulminantes Solo des Deep-Purple-Gitarristen Simon McBride mündet. Während Carl Sentance (Nazareth) bei der ersten Single Tell Me den Gesang übernahm, steht bei Moon Rising Mitchel Emms (The Voice UK) am Mikrofon.

Mit über 300 Alben, auf denen sein unverkennbarer Sound zu hören ist, gehört Don Airey zu den meistgefragten Keyboardern aller Zeiten. Die Liste umfasst wegweisende Künstler und Bands wie Ozzy Osbourne, Rainbow, Whitesnake, Judas Priest, Gary Moore, Brian May, Jethro Tull, Black Sabbath und natürlich Deep Purple, die Band, in der Don Airey seit über zwanzig Jahren festes Mitglied ist. Nach dem Erfolg des letzten Jahres, als sich Deep Purple mit =1 erneut Platz 1 der offiziellen Albumcharts sicherten und eine anschließende Welttournee absolvierten, startet Don Airey 2025 mit der gleichen Energie in seine Solokarriere.

Mit einem hochkarätigen Line-up, zu dem die Sänger Carl Sentance (Nazareth) und Mitchel Emms (The Voice), Deep Purple Gitarrist Simon McBride, Drummer Jon Finnigan und Bassist Dave Marks gehören, bleibt das Album der Hard Rock-Tradition treu. Pushed To The Edge verzichtet auf Tricks und Abkürzungen, bietet stattdessen handgemachten Rock auf höchstem Niveau und zeigt einmal mehr, dass Don Airey zu den Größten des Genres gehört.

Die Platte wird als CD, Vinyl über earMUSIC und in digitaler Form auf den üblichen Plattformen erhältlich sein.

Pushed To The Edge Tracklist: