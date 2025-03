Evilon: geben Details zum kommenden Album „Ginnungagap“ bekannt

Die in Schweden ansässige Melodic-Folk-Death-Band Evilon verkündet voller Stolz, dass ihr nächstes Album mit dem Titel Ginnungagap am 4. April als Digipak und digital über Fetzner Death Records erscheinen wird. Wenn ihr nordische Mythologie, nordische Folklore und Wikinger liebt, ist dieses Album genau das Richtige für euch!

Evilon gehen in ihrem neuen Album tiefer als je zuvor, wenn es um Überlieferungen, Mythologie, Kreaturen und Sagen geht. Sogar ein persönlicher Kontext wurde hinzugefügt. Ginnungagap ist wahrscheinlich das beste Album, das die Band bisher gemacht hat. Mit den neuen Mitgliedern haben sie etwas mehr experimentiert, was Gesang, Texte, Melodien und sogar die symphonischen Teile betrifft. Alles in allem ist das Album definitiv ein Schritt nach vorne, was Produktion, Mixing, Mastering und das Endprodukt betrifft.

Evilon enthüllten das wunderschöne Artwork von Gogo Melone, während die endgültige Trackliste wie folgt zu lesen ist:

Mjölnir Far From Home Day And Night Aurora Borealis Huldra Fenrir Unbreakable Memories Of Yesterday Allfather Nidhöggr Brothers Of Evilon

Bestellt das Album auf Bandcamp vor: https://tinyurl.com/3ppnza8n oder bei Fetzner Death Records-Shop: https://tinyurl.com/4bvkwfzy

Alle Songs geschrieben und aufgenommen von Evilon. Gemischt von Andreas Fluff Morén im Studio Fluff. Gemastert von Henning Bortne bei Oslo Mastering. Logo von Jonny Sjödin.

Evilon sind:

Tor Ragnarok Holt – Gesang

Kenneth Evstrand – Gitarre, Hintergrundgesang

David Rask – Gitarre

Kjell Rune Sönsthagen – Bass, Hintergrundgesang

Robin Hurmalainen Persson – Schlagzeug

“Es schürt neue Hoffnung, dass Folk-Metal wiederbelebt werden kann.” – Crossfire-Metal (2024, A Warrior’s Way)

“Eine spannende Mischung aus melodischem Death-Metal und Folk-Metal, angereichert mit symphonischen Elementen.” – Metal Temple (2024, A Warrior’s Way)

“Ein großartiges Album, bei dem Fans des Folk-Metal und des Melodic-Death-Metal voll auf ihre Kosten kommen.” – Musika.be (2024, A Warrior’s Way)