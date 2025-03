Jethro Tull: veröffentlichen am 07.03.2025 ihr neues Album „Curious Ruminant“

Nach zwei aufeinanderfolgenden neuen Jethro Tull-Alben in den Jahren 2022 und 2023 erscheint am 7. März 2025 ein neues Studioalbum mit dem Titel Curious Ruminant. Es besteht aus neun neuen Titeln, die zwischen zweieinhalb und fast siebzehn Minuten lang sind, und ist ein Album, das hauptsächlich aus Musik mit voller Bandbesetzung besteht. Zu den Musikern gehören der ehemalige Keyboarder Andrew Giddings und der Schlagzeuger James Duncan sowie die aktuellen Bandmitglieder David Goodier, John O’Hara, Scott Hammond und der Gitarrist Jack Clark, der sein Aufnahmedebüt mit der Band gibt.

Es gibt derzeit mit The Tipu House und Curious Ruminant bereits zwei Vorabstreams, die Lust auf das Album machen sollen.

Ian beschreibt The Tipu House als ein Lied über das Streben nach etwas in schwierigen Zeiten und kommentiert: „Unsere Gesellschaften sind voll von Menschen, die sich aus relativer Armut zu bedeutenden Positionen in der Welt emporgearbeitet haben, und ihre Erfolge sind ein Hoffnungsschimmer für uns alle, auch wenn ‚Größe‘ am Ende des Tages ein relativer Begriff ist.“

Curious Ruminant wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, darunter eine Ltd Deluxe Ultra Clear 180g 2LP + 2CD + Blu-ray Artbook & Ltd Deluxe 2CD+Blu-ray Artbook. Beide enthalten das Hauptalbum, alternative Stereo-Mixe und eine Blu-ray mit Dolby Atmos und 5.1 Surround Sound (erneut von Bruce Soord von The Pineapple Thief erstellt) sowie exklusives Interviewmaterial. Das Ltd Deluxe Vinyl Artbook enthält außerdem 2 exklusive Kunstdrucke. Das Album wird auch als Special Edition CD Digipak, Gatefold 180g LP + LP-Booklet und als Digital Album (in Stereo und Dolby Atmos) erhältlich sein.

Jetzt hier vorbestellen: https://jethrotullband.lnk.to/CuriousRuminant-Album

Die vollständige Titelliste lautet wie folgt:

Puppet And The Puppet Master Curious Ruminant Dunsinane Hill The Tipu House Savannah Of Paddington Green Stygian Hand Over Jerusalem Drink From The Same Well Interim Sleep

Ian Anderson hatte nach der Veröffentlichung von RökFlöte monatelang angekündigt, dass er Ende 2023 ein neues Projekt in Angriff nehmen würde. Er wartete nur ein paar Wochen, bis sich die ersten Ideen zu einigen vorläufigen Entwürfen verfestigten. Im Mai 2024 wurden einige unvollendete Musikstücke, die zuvor mit John O’Hara, David Goodier und James Duncan aufgenommen worden waren, zum Ausgangspunkt für die neuen Songs. Das Schreiben der Texte und Melodien für das gesamte neu geschriebene Material ging sehr schnell, sobald er im Juni ernsthaft damit begann, und es schien sich einfach in das musikalische Gefühl und den Stil der früheren Aufnahmen einzufügen.

Andersons Texte sind hier lyrisch oft auf einer persönlicheren Ebene, als wir es gewohnt sind. Zwischen seinen üblichen beobachtenden Beschreibungen finden sich aufrichtige Momente der Offenbarung der Seele – wenn auch nicht zu den Themen, die von den üblichen Ich-bezogenen Lyrikern des Pop und Rock häufiger vorgetragen werden.

Einige der Songs wurden aus unfertigen Instrumental-Demos entwickelt, die vor einigen Jahren entstanden sind, obwohl dies nicht zu einer großen stilistischen Kluft führt, die dem Hörer ins Auge springen würde. Abgesehen von den charakteristischen Flötensoli und -melodien kommen in mehreren Titeln auch Akkordeon, Mandoline, Akustik- und Tenorgitarre zum Einsatz, sodass der subtile Hintergrund aus Akustik- und Folk-Rock an das Tull-Erbe der 70er-Jahre erinnert.

Die Band besteht aus:

Ian Anderson – Flutes, Vocals, Acoustic Guitar, Tenor Guitar, Mandolin, Odds and Sods, Bits and Bobs

David Goodier – Bass Guitar

John O’Hara – Piano, Keyboards, Accordion

Scott Hammond – Drums

Jack Clark – Electric Guitar

Außerdem sind zu hören:

James Duncan – Drums, Cajón, Percussion

Andrew Giddings – Piano, Keyboards, Accordion

Hier das bereits veröffentlichte Video zu Curious Ruminant: