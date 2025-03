Dragony: veröffentlichen neues Video für „The Einherjar (What Dreams May Come)“ vom aktuellen Album „Hic Svnt Dracones“

Die österreichische Power Metal Band Dragony veröffentlicht mit The Einherjar (What Dreams May Come) ein neues Video. Der Song ist auch auf dem aktuellen Album Hic Svnt Dracones enthalten.

Sänger Siegfried Samer: „Wir haben uns für The Einherjar als letzte Videosingle von unserem Album Hic Svnt Dracones entschieden, da es mit seinem Folk-Einschlag stilistisch eine neue Note in den Dragony-Sound bringt, und mit seinem epischen Chorus und Mittelteil ein starkes atmosphärisches Zeichen setzt. Als besonderes Highlight hat bei diesem Song auch Björn Malmros von Ye Banished Privateers einige Akkordeon-Parts beigetragen.“

Hic Svnt Dracones erschien am 11. Oktober 2024 über SPV/Steamhammer als CD Digipak Version, 2LP Gatefold Version, exklusives Bundle im Steamhammer Shop mit Shirt, Download und Stream: https://Dragony.lnk.to/HicSvntDracones

Dragony sind:

Christoph Auckenthaler – Drums

Herbert Glos – Bass

Manuel Hartleb – Keys

Mat Plekhanov – Guitars

Simon Saito – Guitars

Siegfried Samer – Vocals

Dragony live:

Auf Tour mit Serious Black:

18.03. AT-Wien – Szene

27.03. DE-Lenzburg – Met Bar

28.03. DE-Stuttgart – Wize Club

29.03. DE-Schirnding – Gemeindehalle

30.03. DE-München – Backstage