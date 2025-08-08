Headbangers Open Air vom 23.07. bis 26.07.2025 in Brande-Hörnerkirchen – Samstag

Event: Headbangers Open Air 2025
Bands: Tankard, Saber Tiger, Destructor, Traitor, Hellripper, Hammer King, Titan, Assassin, The Night Eternal, RAM, Graham Bonnet Band, Cyclone, Paragon, Toranaga, Surgical Strike, Strike Master, Screamer, Rezet, Wings Of Steel, Space Chaser, Blizzard Hunter, Tyranex, Catbreath, Demon, Burning Witches, Ross The Boss, Kingdom Of Madness, Witchkiller
Datum: 23.07. — 26.07.2025
Genres: Power Metal, Symphonic Metal, Heavy Metal, Hard Rock, Dark Metal, Thrash Metal, Speed Metal
Besucher: ca. 2.000
Ort: Brande-Hörnerkirchen
Veranstalter: Thomas Tegelhütter
Kosten: Festivalticket 85 € , Tagestickets: Donnerstag – Samstag jeweils 30,00 €, Warm Up 25 €
Link: https://www.headbangers-open-air.com/
Aus Brande-Hörnerkirchen berichten: Maren J., Kay L. und Jürgen F., Fotos: Kay L. und Jürgen F.
Gefühlt hat das Festival gerade begonnen, da steht bereits der finale Tag auf dem Programm. Das Headbangers Open Air ist eines der Festivals, auf dem sich Menschen oft nur ein- oder zweimal im Jahr treffen, um gemeinsam die musikalischen Darbietungen auf der Bühne zu verfolgen. So stehen neben der Musik Networking oder einfach Spaß und Quatschen mit an erster Stelle. Der musikalische Auftakt kommt aus Belgien und nennt sich Cyclone.
Wer sich auf dem Keep It True rumtreibt, der dürfte die Combo um Sänger Guido Gevels noch bestens in Erinnerung haben. Die Thrasher räumten im Frühjahr 2023 am Nachmittag mächtig ab. Gevels hat eine junge Truppe um sich geschart, die möglichst zeitnah nach dem Gig wieder den Rückweg antreten möchte. Die Autogrammstunde wird daher kurzfristig auf 13:15 Uhr vorgezogen. Gevels ist aber den gesamten Tag auf dem Gelände unterwegs und auch später noch für Fans jederzeit verfügbar. Auf die Ohren gibt es erneut Thrash Metal zum Tagesauftakt. Über neues Material verfügen Cyclone nicht. Daher bleiben nur die beiden LPs Brutal Destruction und Inferior To None, die zwischen 1986 und 1990 veröffentlicht wurden. Old-School-Thrasher kommen bereits zur frühen Stunde auf ihre Kosten. Es folgen auch am heutigen Tag noch weitere Thrash-Metal-Bands, sodass das Headbangers Open Air 2025 eine gewisse Thrash-Metal-Schlagseite aufweist.
Die Jungs haben kurzfristig beschlossen, ihre Autogrammstunde nach vorne zu verlegen. Grund ist die Rückfahrt, und so wollen sie bereits um 13:15 Uhr beginnen. Leider vergessen sie auf der Bühne die entsprechende Ankündigung, sodass nur Fans, die unseren Aushang gesehen haben, da sind. Das ist dann überschaubar. Damit beginnt die Meet & Greet Session für alle anderen erst um 18:00 Uhr. Das Schönste kommt zum Schluss: Tankard haben ihre Autogrammstunde auf eine halbe Stunde nach ihrem Auftritt gelegt. Das dürfte dann wohl nach 1 Uhr werden, da sie ja auch erst um 22:50 Uhr beginnen.
Aus Frankreich kommen Titan und haben 1986 ihr selbstbetiteltes Debüt veröffentlicht. Der Erfolg blieb aus. Erst 2017 gab es ein erneutes Lebenszeichen und 2021 folgt mit Palingenesia sogar eine zweite LP. Doch davon ist heute auf der Bühne nicht mehr viel zu erleben. Nur noch Gitarrist Sébastien Blanc ist aus der Anfangszeit dabei. Der Drummer Iñaki Plaa ist noch auf der 2021er-Scheibe zu hören. Sonst gibt es eine neue Mannschaft, wo vor allem Sänger Peio Cachenaut ganz anders rüberkommt als sein Vorgänger Patrice Le Calvez. Titan erhalten einen härteren Einschlag in Richtung Thrash oder Hardcore, sodass der eigentliche klassisch metallische Ansatz verschwimmt. Schade, hier haben sich viele True-Metal-Fans bestimmt mehr von versprochen.
Das Quäntchen mehr liefern die Kanadier Witchkiller. Natürlich gibt es die komplette EP Day Of The Saxons. Aber auch neues Material haben die Herren am Start, von denen aus den Anfangstagen nur noch Gitarrist Kurt Phillips (ehemals Savage Grace) mit auf der Bühne steht. Der Unterhalter auf der Bühne ist aber Sänger James Delbridge, der zum einen die Meute vor der Bühne immer wieder mit in die Show einbindet. Dazu bringt er die alten Dinger wie Riders Of Doom, Cry Wolf und selbstverständlich Day Of The Saxons überzeugend auf die Bretter. Bei der Autogrammstunde zeigt sich Delbridge als Rainbow-Fan. Zum einen hat er diverse Cover dabei, um sich die Scheiben von Graham Bonnet signieren zu lassen. Als Since You Been Gone von der Bühne ertönt, stimmt Delbridge den Refrain bei der Autogrammstunde an und sorgt für einen großen Chor außerhalb des Infields.