David Gilmour: hat den offiziellen Filmtrailer zu ‘Live At The Circus Maximus, Rome’ veröffentlicht

Tickets für den kommenden David Gilmour Live-Film Live At The Circus Maximus, Rome sind ab sofort unter www.davidgilmour.film erhältlich. Der offizielle Filmtrailer wurde ebenfalls enthüllt:

Live At The Circus Maximus, Rome, der über Sony Music Vision und Trafalgar Releasing veröffentlicht wird, ist ab dem 17. September weltweit nur für eine begrenzte Zeit in Kinos und IMAX zu sehen. In dem Film kehrt Gilmour zu Beginn der Luck And Strange-Tournee, seiner ersten seit fast einem Jahrzehnt, in den historischen Circus Maximus in Rom zurück. Gavin Elder, langjähriger Mitarbeiter von Gilmour, filmte das erhabene Spektakel vor dem Hintergrund der antiken Ruinen Roms. Tickets und vollständige Vorführdetails sowohl für IMAX- als auch für Kinos im Standardformat sind unter davidgilmour.film verfügbar.

Weitere Infos zu David Gilmour, dem Livealbum The Luck And Strange Concerts und dem Film Live At The Circus Maximus, Rome könnt ihr hier nachlesen: