Arion: präsentieren Video zur Single „In Love To Be Your Enemy“

Die jungen Finnen von Arion stellen mit ihrer neuen Single/Video I Love To Be Your Enemy einen ihrer bisher härtesten Songs vor.

Erst vor Kurzem hatte die Band um Gitarrist Iivo Kaipainen mit In The Name Of Love eine grandiose Powerballade mitsamt tollem Video veröffentlicht.

Im zehnten Jahr ihres Bestehens (und nach einer erfolgreichen Tour als Special Guest von Battle Beast in 2019) sind Arion ab 9. April mit ihrem neuen Album Vultures Die Alone am Start.

Und diese Scheibe hat es in sich; man mag gar von „Melodic Metal 2.0“ sprechen, so gekonnt verbindet die Band modernen Metal und Melodie zu ihrem eigenen Sound.

Quelle: AFM Records