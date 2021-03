Orden Ogan: „Let The Fire Rain“ Musikvideo veröffentlicht

Manchmal kommt das feurige Vergnügen etwas später: So auch bei den deutschen Heayv/Power Metallern Orden Ogan, die am 12.03. die Veröffentlichung ihres neuen Albums Final Days feierten. Wenige Tage später legt die Band nun ihr offizielles Musikvideo zur Single Let The Fire Rain vor. Hierfür wurden keine Kosten und Mühen gescheut: Mehr Pyros hat man selten in einem Videoclip gesehen.

Let The Fire Rain kristallisierte sich recht schnell als Fan-Favorit heraus. Die nach In The Dawn Of The AI, Heart Of The Android und Inferno vierte Singleauskopplung von Final Days ist ein von 80er-Jahre Heavy Metal inspirierter Track mit unwiderstehlichem Refrain.

Der im Mittelteil enthaltene Chor-Part wurde beim bisher letzten Orden Ogan Konzert, dem ausverkauften Saloon Showdown Event im September 2019, aufgenommen – und zwar nahm man dafür die Gesänge der eigenen Fans auf.

Final Days ist als CD, CD/DVD Digipak, ltd. farbiges Vinyl und ltd. Boxset erhältlich.

Quelle: AFM Records