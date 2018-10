Überaus erfolgreiche Headlinetouren durch Europa, Konzerte in Russland und Asien, Nordamerikatourneen als Support von Größen wie Sabaton, Kamelot, Delain und Leaves‘ Eyes sowie zahlreiche Festivalauftritte in aller Welt: Der »Bringer Of Pain«-Tourzyklus hat die finnischen Heavy Metaller Battle Beast in Ecken des Globus‘ spielen lassen, von denen andere Bands lediglich träumen können. Nachdem sie mit ihrem aktuellen Werk im Gepäck rund 200 Shows gespielt hat, befindet sich die Band nun wieder im Studio, um ihr fünftes, noch unbetiteltes Album aufzunehmen. An einer Sache besteht aber schon jetzt definitiv kein Zweifel mehr: Auch ihr kommendes Werk wird wieder von umfangreichen Touraktivitäten begleitet werden, um den Fans weltweit die neuen Hymnen live zu präsentieren. So freuen sich Battle Beast, heute den ersten Tourabschnitt für 2019 bekanntgeben zu können! Dieser wird am 02. April im Forum Bielefeld beginnen, ehe er am 12. Mai nach 33 Shows im Osloer Parkteatret ein Ende finden wird. Die Terminübersicht findet Ihr unten.

Frontbiest Noora Louhimo kommentiert: „DasBattle Beast hat sich ein schillerndes neues Aussehen verpasst, das wir euch voller Stolz vorstellen möchten. Mit unseren neuen Songs, die theatralischer und mächtiger als jemals zuvor sind, werden wir unsere Fans in brandneue, ungeahnte Höhen katapultieren, sowohl emotional als auch musikalisch. Dieses kommende Kapitel müsst Ihr einfach live erleben!“

Als Support auf dieser rund sechswöchigen Tour werden die aus Helsinki, Finnland stammenden Modern Power Metaller Arion mit an Bord sein. Sie werden in diesem Rahmen u.a. Songs ihres brandneuen Zweitwerks Life Is Not Beautiful (19. Oktober 2018) auf die Bühnen unseres Kontinents bringen.

„Arion sind definitiv eine unserer neuen Lieblingsbands, ihnen steht noch Großes bevor. Es freut uns ungemein, dass die Jungs ihre erste große Tour mit uns bestreiten werden!“, fügt Noora hinzu.

Weitere Details zu Battle Beasts kommender Platte folgen in Kürze…!

—–

»Europatour 2019«

w/ Arion

Präsentiert von Metal Hammer, EMP, metal.de, Rock It!, piranha, Start

02.04. D Bielefeld – Forum

03.04. D Leipzig – Hellraiser

04.04. PL Warschau – Proxima

05.04. PL Krakau – Klub Kwadrat

07.04. PL Posen – u Bazyla

08.04. D Berlin – Lido

10.04. D Bochum – Zeche

11.04. D Saarbrücken – Garage

12.04. D Nürnberg – Hirsch

13.04. D Mannheim – Delta Metal Meeting

14.04. A Wien – Szene

16.04. CH Pratteln – Z7

17.04. I Mailand – Legend Club

18.04. F Lyon – Ninkasi Kao

19.04. E Barcelona – Razzmatazz 2

20.04. E Madrid – But

21.04. E Sevilla – Custom

23.04. P Lissabon – Lisboa ao Vivo

25.04. E Bilbao – Santana 27

26.04. F Toulouse – Le Connexion

27.04. F Clermont-Ferrand – La Coopérative de Mai

28.04. F Paris – Le Trabendo

30.04. UK London – The Dome

01.05. NL Leiden – Gebr. De Nobel

03.05. D München – Backstage

04.05. D Stuttgart – Im Wizemann

05.05. B Vosselaar – Biebob

07.05. D Hannover – MusikZentrum

08.05. D Hamburg – Markthalle

09.05. DK Kopenhagen – Pumpehuset

10.05. S Göteborg – Pustervik

11.05. S Stockholm – Klubben

12.05. N Oslo – Parkteatret

Kommentare

Kommentare