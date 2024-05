Mister Misery: veröffentlichen neue Album-Single „Eye Of The Storm“

Pünktlich zu ihrer anstehenden Show auf dem diesjährigen Wacken Open Air, veröffentlicht die schwedische Modern Dark Metal Band Mister Misery am 2. August ihr selbst-betiteltes, drittes Studioalbum über AFM Records!

Nach einer Reihe an ersten Single-Auskopplungen, haben Mister Misery einen weiteren Song aus ihrem kommenden Longplayer online gestellt! Eye Of The Storm ist ab sofort bei allen Streaming-Diensten hier zu finden: https://mistermisery.bfan.link/eye-of-the-storm

Die Band kommentiert: „Eye Of The Storm ist ein Song, in dem es darum geht, sich an einem sehr dunklen Ort oder am Tiefpunkt des Lebens wiederzufinden und man hat zwei Möglichkeiten: sich durchzukämpfen oder der Dunkelheit zu erliegen. Wie in dem Lied gesungen: „Tu es oder stirb, es gibt keinen anderen Ausweg!“

Wir hoffen, dass der Song denjenigen, die jeden Tag mit ihren Gedanken kämpfen, als Leuchtfeuer der Hoffnung dient und ihnen neue Energie gibt, um alles zu meistern, was auch immer auf sie zukommt!“

Um die neue Album Veröffentlichung auch live gebührend mit euch zu feiern, haben Mister Misery für den Oktober 2024 eine Headliner Tournee bekannt gegeben. Alle Termine findet ihr HIER, Tickets sind an dieser Stelle erhältlich: https://www.seaside-entertainment.com/mister-misery-2/

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: