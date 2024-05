Tanzwut: veröffentlichen Musikvideo zur neuen Single „Noch Eine Flasche Wein“

„Genieße den Moment, der uns noch bleibt!“ Das ist die Message der brandneuen Tanzwut-Single Noch Eine Flasche Wein. Der Song ist die zweite Auskopplung ihres kommenden, wohl persönlichsten, Album Achtung Mensch!, welches am 9. August veröffentlicht wird.

Noch Eine Flasche Wein ergreift das Herz und die Seele. Das Lied hält einen fest und geht unter die Haut. Die emotionalen, tiefgründigen Lieder waren seit jeher eine Stärke des Musikers Teufel.

Die Zeile „vielleicht sind wir ja morgen schon im Krieg“ führt uns vor Augen, wie weit wir schon am Abgrund stehen. Ein Schauer läuft über den Rücken, denn es ist keine Fiktion, sondern es ist nackte Realität, wie zerbrechlich momentan unsere Welt doch ist. Die Kunst und die Liebe sind das, was den Textdichter und Musiker in einer gelebten Bohemé noch antreibt. Die Hoffnung, nicht ganz zu verlieren in einer kaputten und wahnsinnigen Welt und einfach jeden Moment zu genießen. Denn vielleicht ist der Traum frei zu sein morgen schon gänzlich vorbei.

Das Musikvideo zu Noch Eine Flasche Wein könnt ihr hier sehen: