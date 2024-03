Tanzwut: kündigen ihr neues Album „Achtung Mensch!“ für den 09.08.2024 an

Achtung Mensch! – Was zunächst wie eine eingehende Warnung klingt, ist viel mehr der Titel des brandneuen Studioalbums von Tanzwut. Nachdem sich die Band um Frontmann Teufel mit dem Jubiläums-Album Silberne Hochzeit all ihrer Wurzeln und Stärken bewusst wurde, wird nun zum nächsten Streich ausgeholt – das elfte Studioalbum steht in den Startlöchern und erscheint am 09.08.2024.

Achtung Mensch! bildet eine leidenschaftliche Symbiose aus ungezügelten, energetischen, ekstatischen Texten und Melodien. Man spürt und fühlt in jeder Pore den echten, gelebten Rock ’n‘ Roll von Tanzwut, und dabei eine unglaubliche Grundessenz erfrischender, moderner Einflüsse. Die enorm abwechslungsreichen zwölf Songs zeigen die Ikonen des Mittelalter-Metals in ihrer gänzlichen Unberechenbarkeit und unterstreichen den Stellenwert der Berliner. Zusammenarbeiten mit Elli Berlin und Schattenmann vervielfältigen die Bandbreite des musikalischen Schaffens.

Die erste Single Achtung Mensch! wird am 12.04.2024 um 20:00 Uhr mit einer YouTube-Videopremiere gefeiert!

Über Tanzwut:

Die Entstehung einer Legende – die Mittelalter-Vorreiter von Tanzwut

Es begab sich zu einer dunklen Zeit in deutschen Landen, als die Pest ganze Landstriche dahinraffte. Um diesem Elend zu entkommen, tanzten die Leute ekstatisch, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrachen oder starben. Diesen Zustand nannte man seinerzeit Tanzwut. Heutzutage steht dieser Begriff für die vielseitigste und einfallsreichste Gruppe im Mittelalter-Bereich. Keine andere Band schaffte es bisher Moderne und Historie so dermaßen gut zu verknüpfen wie Frontmann Teufel und seine Mannen.

Teufel gründete Ende der 90er-Jahre Tanzwut. 1999 war es dann endlich so weit, es erschein die erste CD Tanzwut. Eine Band, die sowohl mittelalterliche Klänge wie auch moderne Töne miteinander verbinden konnte. Das erste Album Tanzwut sorgte für ein Rauschen im Blätterwald. Sollte man es gut finden oder doch lieber abschreiben? Der Großteil der Presse entschied sich, völlig zu Recht, zur ersten Option. Tanzwut gaben dem Mittelalterrock ihre ganz eigene Facette.

Genau dieser Ausnahme-Status brachte der Band auch kurzerhand einen Major Label Deal ein und man kreierte die zweite Studio-CD – Ideen hatte und hat Teufel ja stets genug. Mit dem zweiten Album Labyrinth Der Sinne stieg die öffentliche Akzeptanz der Band deutlich.

Mittlerweile galten die Konzerte von Tanzwut nicht mehr als Geheimtipp. Die Hallen waren voll und die Fans begeistert. Das führte unweigerlich zu der Entstehung der CD Ihr Wolltet Spaß, die erstmals 2003 erhältlich war.

Nach drei Jahren Pause kam das umstrittenste Tanzwut-Album Schattenreiter heraus. Mit deutlich mehr Elektro trafen die Spielleute nicht jeden Geschmack, blieben sich jedoch selbst treu und hatten mit Immer Noch Wach eine hörenswerte Kooperation mit der Mittelalter Band Schandmaul auf ihrer neuen Doppel CD.

Nun kommt es auch in den harmonischsten Bands zu Streitigkeiten und Zerwürfnissen. Da man solche Zustände den treuen Fans nicht antun wollte, nahmen sich Tanzwut eine Auszeit. Aber nichts ist für die Ewigkeit und so startete Teufel mit neuer Besetzung 2010 wieder voll durch.

2011 war es dann endlich so weit und Weiße Nächte stand in den Regalen. Ein Album, das als komplett neuer Anfang gesehen werden kann. Nach einer ausgedehnten Tour und einigen Auftritten auf Sommerfestivals wurden die Spielleute mit Komplimenten und Ehrerbietung überhäuft. Die logische Konsequenz war die neue Rock-CD Höllenfahrt, die 2013 die Herzen der Fans im Sturm eroberte. Ruhe- und rastlos, wie man Teufel kennt, wurde 2014 dann die mittelalterliche Eselsmesse auf einem eignen Album zelebriert. Nun stand die Jahreswende kurz bevor und Tanzwut schrieben ihre eigene Geschichte weiter. Mit Freitag, Der 13. wurde echtes Neuland beschritten. Das Album entwickelte sich zu einem wahren Fanliebling und gilt bis heute als das erfolgreichste Tanzwut-Album aller Zeiten.

Die nächste Studio-CD Schreib Es Mit Blut erschuf einen Handlungsstrang, der sich wie ein roter Faden durch sämtliche Tracks zog, jedoch kein Konzept-Album darstellt. Mit Seemannsgarn legten Tanzwut 2019 dann noch einen drauf. Die Band fokussierte sich wieder mehr auf klassische Spielmannsmusik gepaart mit soliden Rock-und Metaleinflüssen und verzichtete weitestgehend auf Elemente der elektronischen Musik.

Das darauffolgende Jahr 2020 stellte neben allen Schwierigkeiten, die es mit sich brachte, einen weiteren Meilenstein in der Geschichte von Tanzwut dar. Im Sommer kündigten die Spielleute die Zusammenarbeit mit dem norddeutschen Indie-Label NoCut Entertainment an. Im Zuge dieser fruchtbaren Kollaboration wurde für Ende Mai 2021 das zehnte Studioalbum in der Karriere von Tanzwut mit einem bedeutungsvollen Namen angekündigt: Die Tanzwut Kehrt Zurück. Mit Die Tanzwut Kehrt Zurück überzeugen Tanzwut durch musikalische Vielfalt und Texte, die berühren, Geschichten erzählen und das aktuelle Zeitgeschehen kritisch beleuchten und stellen damit ohne Zweifel klar, dass sie an die Spitze des Mittelalterrocks gehören.

Das Jahr 2023 stand ganz fest im Zeichen des 25-jährigen Bandjubiläums. Zur Feier schenkten Tanzwut sich und ihren Fans die CD Silberne Hochzeit mit neu aufgenommenen Hits aus der gesamten Zeit der Bandgeschichte.

Aber jetzt ist es Zeit für neue Songs. Das 11. Studioalbum Achtung Mensch! steht in den Startlöchern. Achtung Mensch! – ein Ausruf, der aktueller nicht sein könnte, wird uns alle im Jahr 2024 begleiten. Da bleibt als Schlusswort nur das Credo des Teufels übrig: Lasst Uns Durchdrehen! Wir haben Tanzwut.

