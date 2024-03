Rise To Fall: veröffentlichen neue Single „Fire Haze“

Die Melodic-Death-Metal-Band Rise To Fall hat ihre neueste, energiegeladene Single Fire Haze veröffentlicht. Der Track war ursprünglich als Bonus auf der exklusiven Japan-Edition des aktuellen Albums The Fifth Dimension (2023, Noble Demon) enthalten und ist nun für Hörer weltweit verfügbar.

„Fire Haze hat alle Elemente von Rise To Fall, die dich dazu bringen werden, den Song zu lieben“, kommentiert die Band. „Es ist ein Song mit einem sehr melodischen Instrumental-Intro, er hat einen einprägsamen Rise To Fall-Refrain und Passagen, die Kraft und Gefühl mischen. Der Break und das Solo des Songs sind super melodisch und energiegeladen, ohne Zweifel ist es ein Song, den man so schnell nicht mehr aus dem Kopf bekommt, und die Mischung aus Harmonien hebt ihn auf ein neues Level!“

Die 2006 im spanischen Bilbao gegründete Band Rise To Fall hat sich in den letzten Jahren ihren wohlverdienten Platz in der Metalszene erspielt. Mit einem konstanten Output und zahlreichen Live-Shows und Festivalauftritten sind Rise To Fall für ihre Musik auf höchstem Niveau und ihre umwerfenden Live-Shows bekannt geworden. Mit der Veröffentlichung von mittlerweile fünf Studioalben hat die Band die Messlatte immer höher gelegt, was nicht nur zu zahlreichen Touren durch Europa, sondern auch zu Headliner-Touren in Japan und China führte.

Rise To Fall live 2024:

Rise To Fall sind:

Dalay Tarda – Vocals

Hugo Markaida – Guitar

Dann Hoyos – Guitar

Javier Martín – Bass

Xabier Del Val – Drums

