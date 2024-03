Voidgazer: zeigen offizielles Musikvideo zu neuer digitaler Single ‚Expectations Management‘

Nachdem ihr erster Vorabtrack, Jesus Take The Needle, direkt den Nerv zahlreicher weltweiter Metalheads traf, legen die US-Extreme-Progger Voidgazer mit einem weiteren Song ihres Labeldebüts Dance Of The Undesirables nach: Expectations Management aus ihrem am 7. Juni 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erscheinenden Erstwerk ist ab sofort auf sämtlichen Streamingplattformen verfügbar, während zusätzlich ein ansteckendes Video aus von Louie C. Granados eingefangenen Live-Szenen Premiere feiert.

Gitarrist/Mastermind Manny Watts bezieht Stellung: „Expectations Management ist ein klassischer Disstrack, eine fiese Abrechnung mit Möchtegern-Rockerinnen und -Rockern, die mehr Meinungen besitzen als auf eine Kuhhaut passen. Dieser Art von Leuten genügt es nicht, nur mit sich selbst unzufrieden zu sein. Sie ziehen zeitgleich auch alle anderen mit nach unten, weshalb wir mit diesem Stück ein für alle Mal klarstellen wollen, dass sie uns krank machen und Voidgazer bzw. das Gute am Ende immer siegt.“

Jesus Take The Needle könnt ihr euch hier ansehen: