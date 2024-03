Voidgazer: entfesseln Musikvideo zu ‚Jesus Take The Needle‘ von kommendem Erstwerk

Der aus St. Louis stammende Metal-Vierer Voidgazer kündigte erst kürzlich eine Headlineshow im Rahmen des 420 Stoner Metal ‚O‘ Doom an, die er anlässlich der Veröffentlichung seiner Debütscheibe Dance Of The Undesirables, die am 19. April 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) auf den Markt kommen wird, spielen wird. Mit Jesus Take The Needle zeigt die Truppe einen ersten audiovisuellen Vorgeschmack auf jenes. Der Track saugt die Hörerschaft zuerst mit seinem langsamen Intro ein, ehe er zu einem brutalen, herrlich progressiven Monster anwächst. Von Sam Beck produziert, wird die packende Single zudem von einem Musikvideo ergänzt:

Bandkopf Manny Watts (Gitarre) erläutert: „Jesus Take The Needle erzählt die traurige Geschichte des Messias, der auf die heutige Welt zurückkehrt und auf seiner Mission, die Menschheit zu retten, scheitert und dementsprechend ein elendes, von Misserfolgen und Drogenmissbrauch geprägtes Leben führt. Mit diesem Song wollen wir Stellung zu religiösen Betrügereien und der tristen Realität, der alle Normalsterblichen sich ausgesetzt sehen, beziehen.“

Bestellt das Album im physischen Format eurer Wahl vor, merkt es auf eurer favorisierten Streamingplattform vor oder sichert es euch schon jetzt digital, um Jesus Take The Needle sofort zu erhalten: https://voidgazer.rpm.link/dancePR

Dance Of The Undesirables wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– Jewelcase-CD

– limitiertes pinkes Vinyl

– digital

Dance Of The Undesirables Tracklist:

1. Jesus Take The Needle

2. Dance Of The Undesirables

3. Expectations Management

4. Blast Equalizer

5. Sexual Sadist Serial Slasher

6. Grand Appeasement

7. From Nothing

Voidgazer live:

20.04.2024 US Cape Girardeau, MO – 420 Stoner Metal ‚O‘ Doom

Weitere Infos zu Voidgazer könnt ihr hier nachlesen: