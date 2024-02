Mister Misery: stellen neue Single „Hand Of Death“ online

Nach kürzlichen Single-Auskopplungen wie Roots Of All Evil und Boogeyman Boogie, haben die schwedischen Metal Senkrechtstarter von Mister Misery mit Hand Of Death vergangenen Freitag einen brandneuen Song veröffentlicht!

„In Hand Of Death geht es darum, wie schwer es manchmal sein kann, einfach durch den Tag zu kommen“, erklärt die Band. „Der Song spiegelt wider, was viele von uns im Leben oft fühlen und wie schlimm die Gedanken werden können, wenn man innerlich leidet und ohne mit irgendjemandem darüber zu reden.“

Hand Of Death ist ab sofort bei allen Digitalen Streaming-Anbietern hier verfügbar: https://mistermisery.bfan.link/hand-of-death

Mehr Infos zu Mister Misery findet ihr hier:

Mister Misery online:

https://mistermisery.com

https://www.instagram.com/mistermiseryband

https://www.facebook.com/mistermiseryband