Warlord: veröffentlichen neues Album „Free Spirit Soar“ über High Roller Records

Die Epic Metal-Legenden Warlord melden sich mit einem brandneuen Studioalbum zurück, das den Titel Free Spirit Soar trägt und am 10. Mai 2024 über High Roller Records erscheinen wird.

Die Single Conquerors feierte am 09. Februar Premiere und wird am 12. April auch als 7″ Single veröffentlicht.

Das Lyric-Video zum Song findet ihr hier:

Mit Free Spirit Soar ehren Sänger Giles Lavery und Schlagzeuger Mark Zonder ihren Bandkollegen Bill Tsamis, der 2021 verstorben ist. Begleitet werden sie von Jimmy Waldo an den Keyboards/Synthesizer, Philip Bynoe am Bass und Eric Juris an den Gitarren.

„Wir wollten diese Musikstücke, die ‚für Bill‘ begonnen wurden, zu Ende bringen“, erklärt Lavery, „und das Material, das wir empfanden, war sicherlich stark genug, um uns dazu zu inspirieren.“ Bezüglich der Gitarrenparts präzisiert er: „Bill ist dort, wo wir seine Spuren von den Demo-Aufnahmen abziehen konnten, ähnlich wie die Beatles kürzlich John Lennons Stimme von einem alten Demo-Band retten konnten. Aber seid versichert, dass dieses Album weder ein ‚Demo‘ ist, noch das es wie eines klingt. Unser neuer Gitarrist Eric hat die meiste Arbeit bei den Aufnahmen geleistet, aber die gesamte Musik wurde von Bill geschrieben und wir sind dem, was er geschrieben hat, sehr treu geblieben.“

High Roller Records – Tracklist:

1. Behold A Pale Horse

2. The Rider

3. Conquerors

4. Worms Of The Earth

5. The Watchman (CD-Exclusive-Track)

6. Free Spirit Soar

7. The Bell Tolls

8. Alarm

09. Twin (CD-Exclusive-Track)

10. Revelation XIX

Warlord Besetzung:

Mark Zonder – Schlagzeug

Philip Bynoe – Bass

Eric Juris – Gitarren

Jimmy Waldo – Tasteninstrumente

Giles Lavery – Gesang

Warlord online:

