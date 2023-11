Sentry (ex-Manilla Road): unterschreiben bei High Roller Records

Die 2-Track EP (je 200 CDs und Kassetten, digital auf Bandcamp) von Sentry hat nicht nur als erste Visitenkarte funktioniert, sondern hatte auch eine Reihe von Angeboten seitens der einschlägigen Plattenfirmen zur Folge. Nun geben Sentry bekannt, dass man sich vor einigen Tagen für die deutsche Company High Roller Records entschieden hat. Ein limitiertes Tape wird zudem bei der US-Firma Postmortem Apocalypse veröffentlicht.

In diesem Zusammenhang veröffentlichte die Band auch das Coverartwork des schlicht Sentry betitelten ersten Albums. Paolo Girardi aus Italien ist in der Szene bekannt und hat auch die letzten beiden Alben von Manilla Road veredelt.

Die Veröffentlichung soll in jedem Fall vor dem Festival Up The Hammer in Athen, welches Anfang März 2024 stattfindet, erfolgen.

Sentry ist die Band von Bryan Patrick (Gesang), Phil Ross (Bass) und Neudi (Drums), die zusammen mit dem verstorbenen Mark Shelton die letzte und sehr erfolgreiche Besetzung von Manilla Road darstellten. Zusammen mit dem deutsch-kanadischen Gitarrist Kalli Coldsmith hat man Sentry noch während den Proben zur einmaligen Mark Shelton Tribute Show beim Keep It True Festival 2019 gegründet. „Diese Chemie nicht zu nutzen wäre ein grober Fehler gewesen!“ (Phil Ross).

