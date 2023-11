BERGFESTival 2023: am 08. und 09.12.2023 steigt die Winter-Rock-Party in Saalbach-Hinterglemm

Bald wird es wieder kalt: Im malerischen Saalbach-Hinterglemm, einem der größten Ski-Circusse Österreichs, bereitet man sich bereits mit Hochdruck auf die neue Skisaison vor: Am 8. und 9. Dezember wird das inzwischen zur festen Institution gehörende BERGFESTival den Berg wieder zum Rocken bringen.

Dem diesjährigen Line-Up gehören unter anderem an: SDP, LaBrassBanda, Bilderbuch, Querbeat, Massendefekt, Bibiza, Los Brudalos, Arnim Teutoburg-Weiss (Beatsteaks), Itchy, Dennis Concorde und natürlich Kult-DJ Evil Jared, der auf keinem Bergfestival bislang fehlen durfte.

Längst hat sich das Festival mit dem ganz besonderen Flair zu einem absoluten Pflichttermin unter Rockfans etabliert – derzeit ist das letzte Kontingent Festivalkarten, sowie limitierte Tagestickets im Vorverkauf. Die Wetterprognose ist dabei vielversprechend – auf dem Schattberg, der zu den über 270 Pistenkilometern des Saalbacher Skigebietes zählt, liegt bereits Schnee!

Die Berliner Kult-Band SDP hat bereits für so manchen Ohrwurm gesorgt und zählt seit etlichen Jahren zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Bands. Mit ihrer Mischung aus Rock, Pop und HipHop begeistern sie auch andere Musikergrößen und konnten so bereits Duette mit u.a. Kontra K, Capital Bra und Eko Fresh veröffentlichen. 2022 erhielt die Band die begehrte 1 Live Krone in der Kategorie „Bester Live Act“.

Mit LaBrassBanda steht ein weiterer Headliner fest. Die vogelwuide und inzwischen weltweit bekannte Hochgeschwindigkeits-Blaskapelle bringt jede Halle zum Kochen und die Besucher immer außer Rand und Band. 2013 haben die Jungs aus dem Traunsteiner Landkreis erstmals für kräftig Stimmung in Saalbach gesorgt und sind trotz Minusgraden traditionell barfuß auf die Bühne. Ob sie in diesem Jahr wieder ohne Schuhwerk antreten, darauf darf man gespannt sein.

Weiter ins Line-Up gesellen sich die österreichische Indie-Rock-Senstaition Bilderbuch, das 13-People-Kollektiv Querbeat, die Punkrocker von Massendefekt, die Austro-Pop-Kombo Bibiza, sowie die selbsternannten Bavarian Gods Los Brudalos und die Indie Rocker von Itchy. Fehlen dürfen auch in diesem Jahr die namhaften DJs nicht, darunter Beatsteaks-Gesangsakrobat Arnim Teutoburg-Weiss, Dennis Concorde und Evil Jared, der in Saalbach längst zum Inventar gehört.

Wie auch schon in den letzten Jahren wird das Festival eine Mischung aus Out- und Indoorbühnen bieten. Neben der Hauptbühne in der Dorfmitte, eindrucksvoll vor einem Bergmassiv gelegen, wird es auch wieder unterschiedliche DJ-Sets in den Clubs des Ortes, sowie auf einer höher gelegenen Bühne, der Luis Alm, geben – die entwickelte sich im letzten Jahr bereits zum Publikums-Renner, auch aufgrund ihres schönen Panorama-Blickes und der Witterungssicherheit.

In der Philosophie des Berg-Festivals stehen das gemütliche Erleben einer Konzertveranstaltung, eine urige, familiäre Atmosphäre und gute Stimmung im Vordergrund. „Wir wollen uns bewusst von den Mega-Veranstaltungen der gängigen Ski-Openings distanzieren, bei denen es einen Mega-Act und danach noch eine teuere VIP-Aftershowparty gibt“, so die Veranstalter.

Tickets sind erhältlich unter: http://www.berg-festival.com

Die Acts im Überblick:

Freitag:

Bilderbuch, LaBrassBanda, Itchy, Massendefekt, Oimara, DJ Arnim Teutoburg-Weiss, Dancefloor Cleaning System, Evil Jared, die Big FM-DJs, die Ill Rock City-DJs, Yang Schnittlauch

Samstag:

SDP, Querbeat, Bibiza, Los Brudalos, Massendefekt, Oimara, Evil Jared, Nikotin, DJ Arnim Teutoburg-Weiss, Dancefloor Cleaning System, die Big FM-DJs, die Ill Rock City-DJs

https://www.facebook.com/bergfestivalaustria

https://www.berg-festival.com/