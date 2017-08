BERGFESTival 2017 – erstmals am zweiten Dezemberwochenende – hochwertige Acts bereits bestätigt, darunter BROILERS, Christina Stürmer, Bosse, Liedfett und die Emil Bulls

Der Berg rockt wieder! Im malerischen Saalbach-Hinterglemm, einem der größten Ski-Circusse Österreichs, wirft das BERGFESTival seinen coolen Schatten voraus. Dieses Jahr erstmalig am zweiten Dezemberwochenende, sprich von 08. – 10.12.2017, wird sich das beschauliche Dörfchen wieder in ein Festivalparadies verwandeln.

Das Line Up kann sich dabei mehr als sehen lassen: Broilers, Christina Stürmer, Bosse, Emil Bulls, Liedfedd, Grossstadtgeflüster, Itchy, Faber, Monsters Of Liedermaching, Dicht & Ergreifend, sowie Massendefekt sind bislang dafür bestätigt.

Neben den Konzerten bietet das Festivaldorf die Möglichkeit für Wintersport, Party und Apres Ski-Gaudi. Ganz im Gegensatz zu den Sommerfestivals kann hier das Zelt zuhause bleiben, denn in Saalbach-Hinterglemm sind genügend Gasthäuser und Hotels für jeden Geldbeutel vorhanden.

Auch in diesem Jahr werden wieder etliche In- und Outdoor-Locations zum Festival-Areal gehören.

Als großes Highlight sind dieses Jahr Broilers zu Gast. Mit ihrem neuesten Studioalbum (sic!) erreicht die Band um Sammy Amara bereits das zweite Mal den ersten Platz in den deutschen Albumcharts und setzt der Band in Rekordzeit ein Denkmal in der Musikgeschichte. Die Broilers, die ihren Ursprung in der Oi!-Szene haben und durch Hymnen wie Harter Weg schnell zu großer Bekanntheit gelangten, sind für ihre energievollen Live-Shows bekannt und liefern damit ein Hightlight direkt nach Saalbach-Hinterglemm

Auch dabei ist die österreichische Rockröhre Christina Stürmer, die sich seit ihrem Kickstart auf dem Casting-Format Starmania vor vielen Jahren ihre ganz eigene Karriere erarbeitet hat. 1,5 Millionen verkaufte Tonträger machen sie zu einer der gefragtesten Acts im deutschsprachigen Raum. Dabei blickt die Ausnahmekünstlerin und Interpretin hinter Millionen Lichter auf sieben große Studioalben zurück, von denen fast alle mindestens in Österreich auf Platz 1 gegangen sind.

Mit Bosse ist einer der erfolgreichsten deutschen Singer-Songwriter am Start. Sein letztes Album Engtanz, auf dem er unter anderem mit Casper kollaborierte, erreichte ebenfalls einen sensationellen Platz 1 in den Charts. Schönste Zeit ist einer seiner Dauerbrenner, dessen gefühlvoller Harmonie sich kaum jemand entziehen kann.

Für laute Gitarren und den Pit sorgen die legendären Emil Bulls. Der Sound der 1995 gegründeten Band aus München gilt als bis heute als wegweisend in den Bereichen Alternative und NuMetal. Ihr letztes Album Sacrifice To Venus erreichte die einzigartige Combo nochmals ungeahnte musikalische Höhen, an die deren Niveau bislang nur wenige herankommen.

Perfekt abgerundet wird das hochwertige Line-Up durch Grossstadtgeflüster, Faber, Itchy, Dicht & Ergreifend, Massendefekt und Liedfett aus Hamburg.

