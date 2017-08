Necrotted: kündigen Release-Tour zu ‚Worldwide Warfare‘ an

Erst kürzlich haben Necrotted die Veröffentlichung ihres neuen Albums bekanntgegeben. Worldwide Warfare wird am 27.10.2017 via Rising Nemesis Records veröffentlicht. Jetzt haben die Süddeutschen Death Metaller zur Feier des Releases eine Tour angekündigt. Auf ihrer Worldwide Warfare-Tour werden sie zudem von Parasite Inc. und Skeleton Pit begleitett. Hier die kompletten Daten und der Flyer.

27/10/2017 – AALEN

28/10/2017 – NECKARGEMÜND

29/10/2017 – NÜRNBERG

30/10/2017 – DRESDEN

31/10/2017 – IBBENBÜREN

01/11/2017 – MAGDEBURG

02/11/2017 – LUXEMBURG

03/11/2017 – LINDAU

04/11/2017 – tba

Presented by Rising Nemesis Records, metal.de, Metal Only e.V. & Wasseralfinger Bier

