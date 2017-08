Am 02. Juni 2017 haben Miss May I den Inbegriff zeitgenössischen US-Metalcores veröffentlicht – ihr brandneues Meisterwerk Shadows Inside! Heute startet ihre Europatour, die sowohl Sommerfestivalshows, wie auch einige ausgewählte Gigs mit Within The Ruins, Aversions Crown und Loathe beinhalten wird.

Dies sind alle Live-Termine:

10.08. CZ Jaromer – Brutal Assault

11.08. D Berlin – Musik & Frieden*

12.08. D München – Backstage*

13.08. I Mailand – Circolo Svolta

15.08. CH Oberentfelden – Böröm Pöm Pöm**

16.08. D Köln – Underground**

17.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

18.08. D Wiesbaden – Schlachthof***

19.08. D Allstedt – Destruction Derby

20.08. UA Lviv – Zaxidfest

*w/ Within The Ruins

**w/ Within The Ruins, Aversions Crown

***w/ Within The Ruins, Aversions Crown, Loathe

Kommentare

Kommentare