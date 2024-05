Rendezvous Point: veröffentlichen neue Single „Utopia“

Die norwegische Progressive-Metal-Größe Rendezvous Point hat mit dem Song Utopia eine weitere Single aus dem kommenden Studioalbum Dream Chaser veröffentlicht. Auf ihrem mit Spannung erwarteten dritten Album Dream Chaser (VÖ: 21.06.2024, Long Branch Records) setzt die fünfköpfige Band um Leprous-Schlagzeuger Baard Kolstad, Keyboarder Nicolay Tangen Svennæs (Ihsahn, Bernhoft, Emilie Nicolas), Sänger Geirmund Hansen, Gitarrist Petter Hallaråker und Bassistin Gunn-Hilde Erstad ihre Erfolgsgeschichte fort, indem sie ihr Songwriting noch klarer definiert und sich intensiver auf Groove, Riffs, Melodien und Hooks konzentriert.

Utopia ist dabei der dritte Vorbote aus dem neuen Album und folgt auf die Singles Don’t Look Up und Oslo Syndrome.

Sänger Geirmund Hansen über die neue Single Utopia:

„As a child you often search for ideals and someone to look up to. Very often, you can find those ideals in close family relations, and they become your guide. Later in life there’s a breaking point where you must find your own path and that sometimes can lead to a lacking feeling of belonging and you end up in the middle of two different spheres, Dystopia.“

