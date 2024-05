Beardfish: kündigen Comeback und neues Album an

Nach der überraschenden Ankündigung im letzten Jahr, dass sie sich wieder zusammenfinden würden, freuen sich die schwedischen Progressive Rocker Beardfish bekannt zu geben, dass sie wieder bei InsideOutMusic unterschrieben haben. Dies markiert die Veröffentlichung ihrer ersten neuen Musik seit ihrer Auflösung im Jahr 2016. Die Band sagt: “These are super exciting times for Beardfish with us being back together as a band. We’re just finishing up our first new album in nine years and we’re working with Inside Out again, our favourite record label on the planet! We’re also really happy that Destined Solitaire, one of my personal favourites in the Beardfish catalogue, is turning 15 years old this year and that it’s finally gonna be available on some hot wax! It’s been remastered for vinyl, has lengthy liner notes from yours truly (rambling on!) and it looks and sounds fantastic!”

Zunächst aber freuen sich die Musiker, eine spezielle Vinyl-Veröffentlichung zum 15-jährigen Jubiläum ihres fünften Studioalbums Destined Solitaire anzukündigen – das erste Mal überhaupt auf Vinyl. Neu gemastert und mit einem ausklappbaren 6-seitigen LP-Booklet mit dem kompletten Cover-Artwork versehen, wird diese Gatefold 2LP-Veröffentlichung am 19. Juli 2024 erscheinen, zeitgleich mit dem Auftritt der Band beim letzten Night Of The Prog Festival in Deutschland. Die Version enthält außerdem brandneue Liner Notes.

Beardfish gründeten sich ursprünglich 2001 und bestehen heute aus Rikard Sjöblom, David Zackrisson, Magnus Östgren und Robert Hansen. Bis zu ihrer Auflösung im Jahr 2016 haben sie acht Studioalben veröffentlicht, und ihr kommendes neuntes Album wird später im Jahr 2024 das Licht der Welt erblicken. Neben dem Night Of The Prog Festival wird die Band Ende Mai auch als Headliner beim We Låve Rock in Oslo, Norwegen, auftreten und ist bereits für das Cruise To The Edge 2025 bestätigt.

Weitere Informationen kommen angeblich im Laufe der nächsten Monate!