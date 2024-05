Ratchet Dolls: veröffentlichen elektrisierende neue Single „Loud! Loud! Loud!“

Macht euch bereit für einen adrenalingeladenen Klangangriff, denn Ratchet Dolls kündigen stolz die Veröffentlichung von Loud! Loud! Loud! an, der ersten Single aus ihrem mit Spannung erwarteten zweiten Album Bring The Noize.

Mit roher Energie und einer unverblümten Einstellung ist Loud! Loud! Loud! eine Hymne für alle, die eine nostalgische Rock-Atmosphäre suchen. Mit treibenden Gitarrenriffs, donnernden Drums und kraftvollen Vocals haben Ratchet Dolls einen mitreißenden Track geliefert, der von der ersten bis zur letzten Note Aufmerksamkeit fordert.

„Unser neues Album Bring The Noize verspricht, den integralen Sound des Rock N Roll zu bewahren“, sagt Kevin Sauceda, der Leadsänger von Ratchet Dolls. „Das Album ist vollständig in meinem Heimstudio selbst produziert worden, was mir die Möglichkeit gab, mich als Produzent und Songwriter voll auszudrücken.“ Mein Ziel war es, ein wirklich authentisches Rock-Album zu schaffen, das die Lücke für Rock-Fans aller Altersgruppen schließt. Loud! Loud! Loud! ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird, und ich freue mich sehr darauf, dass die Fans das Album hören!“