Mandoki Soulmates: kündigen neues Album „A Memory Of My Future“ an

Auf ihrer 30 Years Anniversary Tour 2023 geben die Mandoki Soulmates mit einem Großaufgebot an legendären Rock- und Jazz-Größen im September auch in Deutschland fünf Konzerte:

01.09.2023 Laeizhalle, Hamburg

02.09.2023 Admiralspalast Berlin

03.09.2023 Circus Krone, München

04.09.2023 Kulturpalast, Dresden

05.09.2023 Gewandhaus, Leipzig

Der Produzent, Schlagzeuger und Sänger Leslie Mandoki und seine Band der Bandleader aus Progressive und Jazz Rock freuen sich auf ein Wiedersehen mit all den Musikliebhabern und spielen live das Beste aus ihren bislang zwölf gemeinsamen Kult-Alben.

Derzeit arbeitet die Band an ihrem neuen Album A Memory Of My Future, welches im Frühjahr 2024 weltweit bei Sony/Inside Out erscheinen wird und schon jetzt seine Schatten vorauswirft.

Die Großmeister des Rock und Jazz gehen damit den mit ihrer Konzept-Trilogie, bestehend aus dem Kult-Doppelalbum Living In The Gap/Hungarian Pictures (2019) und dessen visueller Umsetzung auf dem Album Utopia for Realists (2021), eingeschlagenen Weg konsequent weiter. Mit dem neuen Werk Memory Of My Future entsteht erneut ein Album von höchster gesellschaftspolitischer Relevanz. Die Soulmates setzen wieder musikalische Maßstäbe für den New ProgRock – und klingen dabei zeitgemäß und modern wie nie zuvor.

Als erste Vorabsingle des kommenden Albums erschien am 10.08.2023 der Song Devil’s Encyclopedia und das Video: