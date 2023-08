Alcatrazz: Ankündigung einer exklusiven, freien Show in London’s legendären Club Cart & Horses, die Geburtsstätte von Iron Maiden

Das hochgelobte neue Album Take No Prisoners ist veröffentlicht und die Metaller aus LA stellen nun mit großer Freude ihre neue Single Sign Of The Cross (via Silver Lining Music) vor, hier zu hören:



“Wir hoffen, dass unsere Fans genauso begeistert sind wie wir” kommentiert Co-Founder und Keyboarder Jimmy Waldo. “Sign Of The Cross wurde Anfang des Jahres aufgenommen und es zeigt, dass wir nur ein paar Monate nach dem Release unseres letzten Albums Take No Prisoners kein bisschen ruhiger geworden sind!”



Der Single Release fällt zusammen mit ihrer einzigartigen und one-of-a-kind free show am Donnerstag, 24.08.2023 im ikonischen Londoner Cart & Horses, der Geburtsstätte von Iron Maiden. Alcatrazz sind bekannt für ihre explosiven Shows und versprechen , dass sie das neue Album spielen und natürlich alle Klassiker und Fan-Favorites. Und das Ganze in solch‘ einem charaktervollen und legendären Umfeld.

Es wird laut, explosiv und legendär werden, denn Alcatrazz haben sich einige Gäste eingeladen: Kim McAuliffe (Girlschool) und John Gallagher (Raven); den Support liefert Dhampyres. Alle Fans haben ebenfalls die Gelegenheit, die Bands zu treffen. Das Konzert ist eintrittsfrei nach dem Motto – First Come, First Served!



“Wir sind super glücklich, diesen Event anzukündigen”, sagt Waldo. “Eine freie Alcatrazz Show im legendären Cart & Horses Pub in London; der auch noch die Geburtsstätte der Ikonen Iron Maiden ist! Auftritte von John / Raven und Kim/ Girlschool… und es wird noch eine weitere, coole Ankündigung geben – also man sieht sich dort !”

6:30 PM – Doors

6:50 PM – Meet & Greet

7:40 PM – Dhampyres

8:40 PM – Alcatrazz (+ Special Guests)